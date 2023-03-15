Цена на лук в Украине достигли сумасшедшей отметки: все идет к дефициту

Сейчас стоимость 1 кг лука достигает 50 грн, но цена будет расти и дальше.

Цена на лук в Украине достигли сумасшедшей отметки / УНИАН

Цена на лук в Украине достигла рекордной отметки, но это не предел - в марте-апреле возможен дефицит овоща, заявила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

Сейчас стоимость 1 кг лука достигает 50 грн, но цена будет расти и дальше, заявила она в комментарии Обозревателю.

"Цены на лук бьют все рекорды со времен независимости Украины. Запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция к подорожанию лука на украинском рынке сохранится в период марта-апреля", – сказала эксперт.

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Зверева подчеркнула, что украинские фермеры пытаются продать продукцию сразу после сбора урожая, или до начала первых морозов.

"Те, кто имеет профессиональные хранилища, могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелов Россией стратегической инфраструктуры, энерго и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай в хранилищах начал портиться быстрее", – объясняет Зверева.

Стоимость лука выросла на 200% / index.minfin.com.ua

По словам эксперта, существует глобальный дефицит лука, поскольку некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

Цены на продукты в Украине

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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