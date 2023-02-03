Впервые за всю историю независимости: цена на лук в Украине достигла рекордной отметки

Эксперты утверждают, что лук будет дорожать и дальше. В частности, из-за ажиотажа и постоянных перебоев с электроэнергией.

Лук / Униан

В Украине сильно подорожал лук. Стоимость овоща преодолела отметку в 30 гривен за килограмм.

Цена за один килограмм лука уже выросла до 30–35 гривен, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Аналитики отмечают, что ценник 35 гривен за килограмм - рекордный за всю историю независимости Украины. По сравнению с прошлым годом стоимость овоща выросла в среднем в четыре раза.

Эксперты утверждают, что лук будет дорожать и дальше. В частности, из-за ажиотажа и постоянных перебоев с электроэнергией. Кроме того, запасы этих овощей во многих украинских хозяйствах уже практически исчерпаны.

"Сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке. При этом рассчитывать на поставки импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки", - отмечают аналитики.

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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