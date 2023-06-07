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"Они так по-дикарски это видят": в Минобороны назвали цель РФ в подрыве дамбы ГЭС

Алёна Воронина
7 июня 2023, 16:54 обновлено 7 июня, 16:59
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Оккупанты хотели помешать украинским войскам осуществить то, что они запланировали.
Ситуация в Херсонской области, Анна Маляр
В Минобороны назвали цель РФ в подрыве дамбы ГЭС/ коллаж: Главред, фото: Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области, УНИАН

Подрыв российскими захватчиками дамбы Каховской гидроэлектростанции был запланированным. Страна-агрессор РФ использовала такой шаг как очередной преступный инструмент войны против Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. Она отмечает, что оккупанты ждали и выбирали наиболее точный момент, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС.

"Время выбрано не случайно. С одной стороны, они к этому долго готовились, потому что там есть все признаки того, что это не спонтанное решение. С другой стороны, они выжидали момент, который будет наиболее меткий, по их мнению", – рассказала заместитель главы Минобороны.

Таким образом российские оккупанты пытались помешать защитникам Украины сделать то, что они планируют.

"ВСУ вчера говорили, что на их действия и планы это не повлияет. Но мы можем говорить, что это часть войны РФ, один из их инструментов войны. Вот они так по-дикарски это видят. Россия воюет с гражданским населением", – отметила Маляр.

Также она сказала, что такой шаг оккупантов имел негативные последствия прежде всего для них самих, ведь разлив воды после подрыва дамбы серьезно навредил российской оккупационной армии, их укрепрайонам и военным позициям на левом берегу Днепра.

Маляр отметила, что больше всего от подрыва Каховской ГЭС пострадала территория, которая сейчас находится под контролем российских оккупантов. Но мирное население страдает по обе стороны Днепра.

Также заместитель министра обороны Украины прокомментировала фейки страны-агрессора России о том, что якобы Украина причастна к подрыву Каховской ГЭС. Маляр подчеркнула, что оккупанты постоянно обвиняют других в преступлениях, которые совершили сами. Она напомнила, что РФ пытается перебросить вину на Украину после каждого своего теракта.

"Россия настолько токсична в мире, их слову нет доверия. Неважно, что они заявляют. Россияне за деньги продвигают свою позицию", – подчеркнула Маляр.

  • Эвакуация людей в Херсонской области
    Эвакуация людей в Херсонской области Facebook Сергей Крук, ГСЧС Украины
  • Эвакуация людей в Херсонской области
    Эвакуация людей в Херсонской области Facebook Сергей Крук, ГСЧС Украины
  • Эвакуация людей в Херсонской области
    Эвакуация людей в Херсонской области Facebook Сергей Крук, ГСЧС Украины
  • Эвакуация людей в Херсонской области
    Эвакуация людей в Херсонской области Facebook Сергей Крук, ГСЧС Украины
  • Эвакуация людей в Херсонской области
    Эвакуация людей в Херсонской области Facebook Сергей Крук, ГСЧС Украины
  • Эвакуация людей в Херсонской области
    Эвакуация людей в Херсонской области Facebook Сергей Крук, ГСЧС Украины

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. Между тем Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС именно по приказу российского диктатора Владимира Путина. Перед осуществлением этого теракта оккупанты намеренно подняли уровень воды в водохранилище до 19 метров.

Смотрите видео, что политический деятель и публицист Андрей Пионтковский рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС и попытке РФ надавить на Запад:

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