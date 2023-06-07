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"Задел провода – и все взорвалось": оккупанты могли случайно взорвать ГЭС – Жданов

Алёна Воронина
7 июня 2023, 04:40
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После подрыва дамбы водохранилища российским захватчикам придется отойти примерно на 50 км от Днепра, перенести все свои позиции и перебросить технику.
Подрыв Каховской ГЭС, Олег Жданов
Оккупанты могли случайно взорвать ГЭС, не исключает Жданов/ коллаж: Главред, фото: Telegram, Главред

Российские оккупанты могли взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции не намеренно, а случайно. Решающую роль мог сыграть человеческий фактор.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду. Он отмечает, что плотина была давно заминирована, и предполагает, что российские захватчики могли случайно взорвать взрывчатку.

"Не исключено, что всё-таки сыграл роль человеческий фактор. Уже давно было известно, что плотина заминирована – россияне навезли туда очень много взрывчатки. Могло быть и так, что какой-то идиот просто полез не туда, куда надо, задел провода – и всё взорвалось... В российской армии возможно всё. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что подрыв был неконтролируемым, неуправляемым со стороны командования ВС РФ", – отмечает Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По словам военного эксперта, после подрыва дамбы Каховской ГЭС россиянам придется отойти примерно на 50 км от Днепра, перенести все свои позиции и перебросить технику.

"Нашим войскам разлив создаст определенные сложности, но не остановит их наступление. Украинские войска вполне могут переплыть реку, несмотря ни на что. Ведь если форсировать Днепр, то какая разница – плыть на лодках 800 м или 2-3 км", – подчеркнул Жданов.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Происходит эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно, ведь он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности". Заседание Совбеза начнется сегодня, 6 июня, в 23:00 по киевскому времени.

Во время пресс-конференции 6 июня Зеленский заявил, что российские военные заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища еще впереди, он состоится утром в среду, 7 июня. За 2-4 дня Каховское водохранилище исчезло. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Смотрите видео о том, что генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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