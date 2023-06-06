"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭС

Президент Украины в день журналиста провел большую пресс-конференцию.

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Владимир Зеленский на пресс-конференции / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию 6 июня. Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что российские военные заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы.

"Все понимали, что РФ заминировала дамбу еще в прошлом году. Если что-то заминировано, то мы точно этого не контролируем и может быть момент, когда будет взрыв и будут соответствующие последствия", - сказал президент.

Ситуация очень сложная из-за подрыва Каховской ГЭС

Президент отметил, что власти понимали риски заранее, поэтому были подготовлены команды ГСЧС. К такой ситуации готовились в МВД, а премьер-министр понимал, что будет происходить. Потому, по его словам, все знали, что делать.

"Очень сложная ситуация. Нам понятно, что будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах", - сказал Зеленский.

Однако президент добавил, что точные последствия будут ясны после того, как сойдет вода.

Россия должна понести уголовную ответственность за подрыв Каховской ГЭС

Зеленский отметил, что Россия должна понести уголовную ответственность за экоцид, спровоцированный подрывом конструкций Каховской ГЭС.

"Мы подключаем всех: на уровне глав государств, глав правительств. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали (преступление агрессии - ред.). Это большая разница", - сказал президент.

Он отметил, что Украина проинформировала об очередном преступлении России страны Европейского Союза и НАТО, инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН, а также будет обращаться в Международный уголовный суд.

"На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Оно будет с поличным. Есть современная классификация - экоцид. Мы будем работать в этом направлении. Это очень важный момент, на который я хотел бы, чтобы международное сообщество обратило внимание", - добавил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что на преступление экоцида отреагируют страны Латинской Америки и Азии, а также соответствующие международные организации.

"Я думаю, что здесь должна быть прежде всего уголовная ответственность. Должны реагировать международные институции, включая Международный уголовный суд" - отметил президент.

Возвращение украинцев

Зеленский отметил, что Украина сможет решить все вопросы относительно возвращения гражданских из вражеского плена, как только Россия станет слабее.

"Я считаю, что мы решим все вопросы, как только Россия станет слабее. А она становится слабее. Мы это видим. Они (россияне - ред.) уже не могут нас оккупировать. Мы сегодня уже говорим о деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский.

По его словам, "с каждым днем это будет иметь влияние и на крепость Путина и его окружения, и на их крепость внутри государства".

"Я это вижу по изменению риторики наших партнеров. Это очень важный момент. И когда они будут совсем сложными, то я уверен, что такие важные гуманитарные миссии (относительно возвращения гражданских - ред.) мы точно сможем решить", - отметил президент.

Зеленский назвал условие поездки на саммит НАТО

Владимир Зеленский заявил, что не будет принимать участие в июльском саммите НАТО, если там не будет гарантий безопасности или сигналов о членстве в Альянсе.

Он отметил, что саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе является хорошей площадкой для подписания документа о гарантиях безопасности для Украины.

"В противном случае, если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов о нашем будущем по поводу членства в Альянсе, то что нам там делать? Зачем нас зовут на этот саммит?", - добавил Зеленский.

По его словам, он не видит смысла в подобных встречах, если Украина не получит гарантий безопасности на бумаге.

"Когда мы приезжаем на саммит в Вильнюс, это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. Я не хочу в этом политическом театре участвовать. Я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов", - подчеркнул президент.

Смотрите видео пресс-конференцию Владимира Зеленского:

Россия подорвала Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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