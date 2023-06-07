Эрдоган в срочном порядке позвонил Зеленскому и сделал странное предложение по Каховской ГЭС

Сегодня, 7 июня, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает пресс-служба Управления связи турецкого президента, Эрдоган заявил о возможности создания специальной комиссии с участием представителей Украины, ООН. международного сообщества и включить туда Россию, якобы для детального расследования подрыва Каховской ГЭС.
Сообщается, что Турция готова присоединиться к расследованию в составе комиссии.
Эрдоган также предложил Зеленскому использовать в этой ситуации метод переговоров, как в зерновом соглашении.
"Будем решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира, поскольку по мере продолжения конфликта предотвратить человеческие потери не удастся", - говорится в заявлении.
Что заявил Зеленский
"Провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности, о рисках для ЗАЭС", - сообщил президент в Telegram.
Зеленский отметил, что передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия.
"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", - добавил он.
Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.
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