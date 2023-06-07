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Эрдоган в срочном порядке позвонил Зеленскому и сделал странное предложение по Каховской ГЭС

Мария Тупик
7 июня 2023, 15:57 обновлено 7 июня, 16:12
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Эрдоган также предложил Зеленскому использовать метод переговоров из-за подрыва Каховской ГЭС, как в зерновом соглашении.
Эрдоган, Зеленский, Каховская ГЭС
Эрдоган провел переговоры с Зеленским из-за подрыва Каховской ГЭС / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, скриншот, t.me/RTErdogan

Сегодня, 7 июня, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает пресс-служба Управления связи турецкого президента, Эрдоган заявил о возможности создания специальной комиссии с участием представителей Украины, ООН. международного сообщества и включить туда Россию, якобы для детального расследования подрыва Каховской ГЭС.

Сообщается, что Турция готова присоединиться к расследованию в составе комиссии.

Эрдоган также предложил Зеленскому использовать в этой ситуации метод переговоров, как в зерновом соглашении.

"Будем решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира, поскольку по мере продолжения конфликта предотвратить человеческие потери не удастся", - говорится в заявлении.

Что заявил Зеленский

"Провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности, о рисках для ЗАЭС", - сообщил президент в Telegram.

Зеленский отметил, что передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", - добавил он.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.

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