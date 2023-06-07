Подрыв Каховской ГЭС: дамбу, вероятно, взорвали изнутри - NYT

Взрыв внутри здания — самая вероятная причина уничтожения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов по технике и боеприпасам.
По их словам, "структурный сбой" или атака извне возможны, но являются "менее правдоподобными объяснениями".
Журналисты NYT лишний раз напомнили своей аудитории о том, что о подрыве дамбы изнутри русскими оккупантами сразу заявляли украинские власти. А представители страны-агрессора давали "противоречивые комментарии". Позднее Кремль устами пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова заявил о "сознательном саботаже со стороны украинской стороны".
Подрыв Каховской ГЭС - что известно:
Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.
В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.
Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.
Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:
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