Подрыв Каховской ГЭС: дамбу, вероятно, взорвали изнутри - NYT

В NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

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Подрыв дамбы Каховской ГЭС, вероятнее всего, произошел изнутри - NYT / коллаж Главред, фото Maxar и ua.depositphotos.com

Взрыв внутри здания — самая вероятная причина уничтожения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов по технике и боеприпасам.

По их словам, "структурный сбой" или атака извне возможны, но являются "менее правдоподобными объяснениями".

Журналисты NYT лишний раз напомнили своей аудитории о том, что о подрыве дамбы изнутри русскими оккупантами сразу заявляли украинские власти. А представители страны-агрессора давали "противоречивые комментарии". Позднее Кремль устами пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова заявил о "сознательном саботаже со стороны украинской стороны".

Подрыв Каховской ГЭС - что известно:

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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