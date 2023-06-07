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После подрыва Каховской ГЭС оккупанты затопили свои подразделения — офицер ВСУ

Анна Ярославская
7 июня 2023, 09:16 обновлено 7 июня, 09:21
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Военные ВСУ стали свидетелями того, как российские солдаты были унесены паводковыми водами и бежали с восточного берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС.
Военные РФ, Каховская ГЭС
Военные РФ, подорвав Каховскую ГЭС, затопили свои же подразделения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

После подрыва РФ Каховской гидроэлектростанции часть солдат российской оккупационной армии унесли паводковые воды, другие - бежали с восточного берега Днепра. Об этом в комментарии CNN сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Пидлисный.

По его словам, российские части могли быть не предупреждены о планируемом подрыве Каховской ГЭС. Возможно, для того, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Когда дамба рухнула, "никто с российской стороны не смог уйти. Все полки, которые были у россиян на той стороне, были затоплены".

Пидлисный сказал, что, по его мнению, российские оккупанты преднамеренно атаковали дамбу, чтобы сорвать планы украинских войск относительно предстоящего наступления.

"Около 3 часов ночи противник взорвал Каховскую ГЭС с целью поднятия уровня воды для затопления подходов и левого берега Днепра, а также расположенных там населенных пунктов. И сделать невозможным продвижение Вооруженных сил Украины в будущем", — заявил он.

Военный также объяснил, что его подразделение смогло наблюдать за развитием событий с помощью дронов и солдат на месте происшествия.

"Левый берег ниже правого, поэтому он более затоплен. Были затоплены и позиции противника прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции противника — это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они жили", — рассказал Пидлисный.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно:

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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