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Под воду ушли 80% Олешек: оккупанты расстреливают за попытку спастись

Алёна Воронина
7 июня 2023, 19:03 обновлено 7 июня, 19:06
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Российские оккупанты не проводят эвакуацию людей из затопленных Олешек и угрожают расстрелом за попытку спастись самостоятельно.
Алешки
Под воду ушли 80% Олешек/ коллаж: Главред, фото: Telegram

Временно оккупированный город Олешки на Херсонщине уже затоплен на 80% после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Российские захватчики не проводят эвакуацию местных жителей из оккупированных затопленных населенных пунктов, более того – угрожают расстрелом, если люди пытаются спастись с опасных территорий самостоятельно.

Об этом рассказала руководитель Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в эфире телемарафона. Она отмечает, что по состоянию на 14:00 над уровнем воды осталось лишь 20% Олешек. Но есть населенные пункты, которые уже полностью ушли под воду.

Гасаненко рассказала, что люди пытаются спастись, прячась на чердаках и крышах домов. Среди них есть пожилые люди и тяжелобольные, которые не могут двигаться. Людей, которые не могут передвигаться самостоятельно, спасают их родные.

Людям пришлось провести прошлую ночь на крышах и чердаках без еды и питьевой воды. При этом местные жители боятся, что их жилье может не выдержать испытания водой и рухнуть, ведь некоторые дома уже были разрушены таким образом.

Российские оккупанты не проводят эвакуацию и при этом не позволяют местным жителем эвакуироваться самостоятельно, говорит Гасаненко.

"По состоянию на сейчас эвакуации нет. Военные РФ запрещают выезжать собственным транспортом. Дорога в соседнюю общину, в Копани, где готовы принять людей, закрыта. А за попытку спустить на воду лодку военные РФ просто расстреливают на месте. Спастись очень мало шансов", – рассказала руководитель Олешковской ГВА.

Людей не пропускают на блокпостах

Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что оккупанты "самоустранились" от обязанности эвакуировать людей.

"Целые семьи сидят на крышах домов, умоляют о помощи и спасении, но на их просьбы оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей. Украинские военные с высоты, благодаря дронам, видят сложную ситуацию, но, к сожалению, ничем не могут помочь", – отметил Лубинец в Telegram.

Также Лубинец рассказал, что оккупанты и сами не проводят эвакуацию, и не допускают на временно оккупированную территорию волонтеров, которые хотят помочь людям. Также захватчики не пропускают людей на блокпостах и возвращают обратно без российского паспорта. Кроме этого, оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. Между тем Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС именно по приказу российского диктатора Владимира Путина. Перед осуществлением этого теракта оккупанты намеренно подняли уровень воды в водохранилище до 19 метров.

Смотрите видео, что политический деятель и публицист Андрей Пионтковский рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС и попытке РФ надавить на Запад:

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