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"Центр не управляет ситуацией": уже есть первый признак начала развала РФ – Огрызко

Алёна Воронина
8 июня 2023, 04:30
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Россия будет распадаться в несколько этапов, сначала там изменится политический режим. Уже есть первый признак, указывающий на то, что система начала рушиться.
Распад России, Владимир Огрызко
Уже есть первый признак начала развала РФ, отмечает Огрызко/ ua.depositphotos.com, Главред

Украинское контрнаступление может запустить в стране-агрессоре России период полураспада, а затем и распада. В лучшем для Кремля случае после начала наступления защитников Украины в РФ может измениться политический режим, но после этого всё равно произойдет распад страны-оккупанта.

Об этом рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду. Он отмечает, что РФ может еще долго не признавать приближение своего провала в войне.

Российские оккупанты будут продолжать войну против Украины столько времени, насколько у них хватит военной техники, которая может ездить и стрелять, и насколько хватит политического пыла для продолжения боевых действий.

"Его (пыла продолжать войну против Украины – ред.) хватит ровно настолько, сколько есть "железа", которое еще может двигаться и стрелять. Это если брать во внимание военную технику, самолеты, танки, артиллерийские системы и тому подобное. А вот насколько хватит политического пыла – другой вопрос", – отметил Огрызко.

По словам дипломата, в РФ в результате украинского наступления могут начаться процессы полураспада и распада.

"Мне кажется, что сейчас Россия подошла к пределу, и в результате украинского наступления, которое мы еще ждем, в РФ начнется период полураспада, а затем и распада. Или в лучшем случае – перехода к смене политического режима, по которому полураспад и полный распад всё равно произойдут", – сказал Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

При этом он отмечает, что уже заметен первый признак развала системы в России – очевидно, что "центр" не управляет ситуацией, которая происходит в РФ.

"Поэтому Россия в этом плане свой запас уже исчерпала – это мы видим в реакции Кремля на ситуацию в Белгородской области и другие события. Это говорит о том, что режим больше не может управлять так, как раньше, и теряет способность управлять. А это – первый признак развала системы. Потому что если "центр" не управляет ситуацией, то система не выдерживает и начинает рушиться на глазах. Поэтому, думаю, мы на пороге очень серьезных внутренне российских, а значит и геополитических изменений", – отметил Огрызко.

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

Ранее российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко отмечал, что Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России.

В то же время экс-нардеп, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отмечает, что распад России станет главным гарантом того, что Украину в ближайшие десятилетия не постигнет новая большая война. Однако это не значит, что на наше государство не будут караулить новые опасности. Будет существовать опасность со стороны новых образований, на которые распадется РФ. Чтобы обезопасить Украину, нужно отрезать этим новым образованием доступ к Черному морю.

Смотрите видео, что политический деятель и публицист Андрей Пионтковский рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС и попытке РФ надавить на Запад:

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