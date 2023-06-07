"Это неправда": контрнаступление ВСУ еще не начиналось - Данилов

Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты перепутали отдельное продвижение украинской армии с мощным контрнаступлением.

https://glavred.info/ukraine/eto-nepravda-kontrnastuplenie-vsu-eshche-ne-nachinalos-danilov-10476262.html Ссылка скопирована

ВСУ не пошли в контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, УНИАН

Украинская армия, которая уже готова к контрнаступлению, еще не пошла в атаку, несмотря на разные заявления российских пропагандистов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Reuters.

Он подтвердил продвижение украинских сил на некоторых участках фронта. Однако в то же время отметил, что российские пропагандисты перепутали это продвижение с мощным контрнаступлением, которое было ранее анонсировано.

Данилов акцентировал на том, что все увидят, когда ВСУ пойдут в это контрнаступление.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал Данилов.

Он также намекнул, что именно подрывом Каховской ГЭС российские оккупанты хотели остановить продвижение ВСУ на юге страны, так как были убеждены, что украинская армия начнет контрнаступление именно там.

"У них (российских оккупантов - Главред) был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы", - сказал Данилов.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что подрыв Каховской ГЭС не помешает украинским военным пойти в контрнаступление. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Смотрите видео о том, как тема контрнаступления ВСУ вызывает дикий ужас и страх в Кремле:

Другие новости: