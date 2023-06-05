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"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Алина Дембицкая
5 июня 2023, 21:55 обновлено 5 июня, 21:59
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Главное не то, когда начнется контрнаступление, а то, чтобы оно закончилось победой Украины, подчеркнул глава МИД.
Дмитрий Кулеба, ВСУ
Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

"Мы уже разблокировали все оружие... Не осталось ничего серьезного, за что можно было бы бороться", - рассказал Кулеба.

В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Также глава МИД отметил, что членство Украины в военном альянсе станет возможным только после прекращения активных боевых действий. Он подчеркнул, что членство в НАТО является следующей большой целью на повестке дня Украины после того, как некоторые из союзников согласились обучать украинских пилотов на истребителях F-16, которых так хочет Киев.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе – дойти до момента, когда Украина станет членом НАТО", - добавил министр иностранных дел.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины и посадить Киев и Москву за стол переговоров. Орбан также пожаловался, что ему, мол, трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

Смотрите видео о том, как полковник запаса Роман Свитан сделал прогноз о выходе ВСУ на границы 1991 года:

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