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Армия Украины начала контрнаступление, идут интенсивные бои – Подоляк

Андрей Ганчук
25 мая 2023, 09:41 обновлено 25 мая, 09:45
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Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УДА

Силы обороны Украины начали контрнаступательную операцию, интенсивные боевые действия идут уже несколько дней. Западные вооружения будут использоваться для ударов по российским оккупантам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью итальянскому телеканалу Rai он рассказал о том, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - отметил чиновник.

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По его словам, оружие, которое передал Запад, Украина не будет использовать против территории РФ, однако будет применять такие вооружения по российским оккупантам для освобождения захваченных Крыма и Донбасса.

"Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым", - объяснил Подоляк.

Также советник главы ОП рассказал, что у Украины уже есть танки Leopard, дальнобойные ракеты Storm Shadow и противоракетные системы, которые дали Франция и Италия.

Кроме того, Киев ждет истребители F-16.

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление, чтобы отбросить российских оккупантов со своих территорий. По его словам, будет освобождаться и захваченный Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путина придется искать выход из ситуации.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Украина проведет минимум два контрнаступления – летом и осенью. В рамках летней кампании ВСУ должны зайти в Крым. Оккупанты собрали на захваченном юге 150 тысяч войск, однако эти силы не остановят продвижение украинской армии.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов полагает, что Украина уже обладает необходимым минимумом возможностей для начала контрнаступления. По словам главы ГУР, для успешных военных операций ВСУ нужно больше военной техники. Киев нуждается в западных истребителях.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут на прорыв:

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