Регулярные атаки РФ: генерал-лейтенант назвал истинную цель оккупантов

Ударами по гражданской инфраструктуре РФ пытается влиять на морально-психологическое состояние граждан Украины.

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Цели регулярных атак РФ объяснил Романенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Страна-агрессор Россия имеет несколько целей в воздушной войне против Украины - от психологических до попыток снизить потенциал наступательных действий. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире канала "FreeДом".

Как отметил Романенко, ударами по гражданской инфраструктуре РФ, безусловно, пытается влиять на морально-психологическое состояние граждан Украины. Кроме того, российские оккупанты хотят истощить противовоздушную оборону и разоблачить места расположения комплексов ПВО. Для последнего РФ использует все виды разведки: от космической до агентурной.

"В этих условиях надо представлять, что с наступательными действиями нам, конечно, в большей степени понадобится прикрывать наши сухопутные войска – пехоту, действующую на бронетехнике, танки – с воздуха... И противник надеется, что такого рода действиями ослабит наши возможности. Одновременно прикрывать стационарные объекты и прикрывать действия войск – достаточно сложно", - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, понимая эти вызовы, военно-политическое руководство Украины сосредотачивается на работе с союзниками, в частности по предоставлению средств ПВО.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ракетный террор россиян

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но были жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Вечером 3 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровщину. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить обломки.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. РФ ударила по пригороду Днепра ракетой "Искандер-К". В результате "прилета" произошел обвал. Под завалами были люди.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты убили ракетой двухлетнюю девочку. Также в результате ракетного удара пострадали 22 человека, в частности, пятеро детей. Трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, говорят медики. Это мальчики 6, 11 и 15 лет-ночью они находились в операционных.

Смотрите страшные детали об ударе РФ по домам под Днепром:

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