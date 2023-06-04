Отец неистово кричал, когда увидел тело: российская ракета убила 2-летнюю Лизочку

Вместе с мамой девочка была дома, когда российские оккупанты попали ракетой во двор дома.

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Российская ракета убила 2-летнего ребенка / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ua.depositphotos.com

Вечером 3 июня российские захватчики ударили по пригороду Днепра, в результате чего были разрушены два дома. Этот трагический инцидент привел к невосполнимой потере – маленькая девочка погибла под завалами. Отец, которого не было дома во время российской атаки, в отчаянии. О подробностях трагедии рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка. Вместе с мамой она была дома, когда российские подонки попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами. Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который изо всех сил прибежал с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям", - написал Лысак.

По его словам, сначала из-под руин достали женщину и доставили ее в реанимацию. Маленькую Лизочку нашли около трех утра. Достали уже бездыханное тело ребенка.

Ликвидация последствий до сих пор продолжается – на месте работают все службы. Спасатели разбирают завалы, а благотворительные организации развернули гуманитарные миссии. Наряду с людьми представители местной власти, которые принимают обращения от жителей пострадавших домов.

Удар по пригороду Днепра

Российские оккупанты атаковали Днепропетровщину вечером 3 июня. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить обломки.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. РФ ударила по пригороду Днепра ракетой "Искандер-К". В результате "прилета" произошел обвал. Под завалами остаются люди.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты убили ракетой двухлетнюю девочку. Также в результате ракетного удара пострадали 22 человека, в частности, пятеро детей. Трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, говорят медики. Это мальчики 6, 11 и 15 лет – ночью они находились в операционных.

Смотрите страшные детали об ударе РФ по домам под Днепром:

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