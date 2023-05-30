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"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУР

Алина Дембицкая
30 мая 2023, 23:12 обновлено 30 мая, 23:12
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Киев является приоритетной целью для российских оккупационных войск. Впрочем, столица Украины сопротивляется и остается непокоренной целью для агрессора.
Российская ракета, Андрей Юсов
В ГУР заявили, что частота российских атак на Киев скоро снизится / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия скоро не сможет поддерживать текущую частоту и интенсивность ракетных атак на Украину, включая удары по Киеву. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Попытка активная, массовая, беспрецедентная – столько "Кинжалов" и "Калибров" за раз, но в значительной степени это "показательные выступления". Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные "спектакли" россияне не смогут", - отметил Юсов.

Представитель ГУР также подчеркнул, что после провала зимнего ракетного "блицкрига", когда захватчики безуспешно пытались уничтожить украинскую энергосистему и погрузить страну в блэкаут, РФ изменила тактику ракетных ударов. Теперь страна-агрессор хочет усложнить и сорвать планы ВСУ по освобождению территорий.

По словам Юсова, именно Киев является приоритетной целью для российских оккупационных войск. Впрочем, столица Украины сопротивляется и остается непокоренной целью для агрессора.

"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но получается, что нет. Сколько обстрелов подряд – фактически все цели сбиваются. Наши бойцы, воздушные силы, средства ПВО демонстрируют лучшие результаты", - резюмировал представитель украинской разведки.

Ракетный террор россиян

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая – с начала мая. В целом с севера и юга были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БПЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

Как сообщили в Нацполиции, в Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четыре гражданина. Также повреждены 16 объектов — гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Аналитики Института изучения войны считают, что атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ. "Но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", - пишут эксперты.

Смотрите видео о том, как ВСУ успешно отбили баллистическую атаку россиян:

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