Могут ли россияне ударить по ЗАЭС, когда будут убегать: Свитан оценил возможную угрозу

В попытке сорвать контрнаступление ВСУ россияне могут осуществить ядерные провокации, отметил Свитан.

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Могут ли россияне ударить по ЗАЭС, когда будут убегать? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, скриншот

Российские оккупационные войска вряд ли решатся подорвать Запорожскую атомную электростанцию, когда будут бежать. Впрочем, захватчики могут нанести некоторое поражение полигону ядерных отходов, чтобы с помощью такой "грязной бомбы" распылить ядерные отходы по некоторой территории Украины. Такое мнение высказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью ТСН.uа.

"Станцию вряд ли подорвут. На станции находятся инспекторы МАГАТЭ. Была информация от Главного управления разведки о готовности россиян нанести некоторое поражение полигону ядерных отходов, чтобы с помощью" грязной бомбы" распылить ядерные отходы по некоторой территории и обвинить в этом Украину", - сказал Свитан.

По его словам, есть высокая вероятность, что россияне это сделают, как только начнется широкомасштабное наступление ВСУ в районе Орехова в сторону Мелитополя.

"Они попытаются остановить, взорвав одну из емкостей, или как-то нанести ущерб самой системе обороны и охраны этих емкостей с отработанным ядерным топливом, чтобы вмешалось МАГАТЭ и попыталось остановить боевые действия, наше наступление", - отметил полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Запорожская АЭС в оккупации

Недавно в Главном управлении разведки Украины рассказали, что российские оккупанты, незаконно захватившие территорию Запорожской атомной электростанции, готовят масштабные провокации. Враг может устроить имитацию аварии на Запорожской АЭС.

В британской разведке заявили, что захватчики соорудили огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, то есть они готовы вести бои на территории самой станции в случае контрнаступления ВСУ. Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия.

Добавим, что на оккупированной части Запорожской области российские захватчики начали бежать из захваченных населенных пунктов, очевидно, предчувствуя приближение начала украинского контрнаступления.

Так, недавно в Запорожской области был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов. В частности, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы.

Смотрите видео о том, почему РФ не удастся использовать ядерное оружие:

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