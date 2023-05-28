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Путина могут ликвидировать только при одном условии, а Пригожин в зоне риска уже сейчас - Маломуж

Алина Дембицкая
28 мая 2023, 22:07 обновлено 28 мая, 22:07
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Вероятность того, что Путина лишится его окружения, является более реальной, чем если это будут делать спецслужбы, такие как ГУР Украины, отметил Маломуж.
Путина могут ликвидировать только при одном условии, а Пригожин в зоне риска уже сейчас - Маломуж
Пригожина в ближайшее время могут ликвидировать / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Западные союзники могут дать согласие на ликвидацию российского диктатора Владимира Путина только в случае, когда он использует ядерное оружие. В свою очередь, отстранить руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина окажется проще, поскольку он известен как террорист. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, пока невозможно осуществить ликвидацию Путина. Это касается не только позиции Запада, но и очень мощной системы безопасности, окружающей российского диктатора.

Маломуж подчеркнул, что главу Кремля могут просто снять с должности без физической ликвидации. Для устранения диктатора нужно привлечь российскую агентуру или воспользоваться личным окружением Путина.

Согласно высказыванию бывшего главы Службы внешней разведки Украины, устранение Путина будет сложной задачей даже для американских и европейских спецслужб, хотя ГУР может оказать им помощь в этом процессе. Однако принятие такого решения возможно только в случае, если Путин будет готовиться к ядерной войне. Сейчас вопрос ликвидации президента РФ не стоит на повестке дня.

Как отметил Маломуж, вероятность того, что Путина лишится его окружения, является более реальной, чем если это будут делать спецслужбы, такие как ГУР Украины. Все эти люди осознают, что Путин потерпел поражение, и они также будут нести ответственность за военные преступления перед международными судами. Но таким образом окружение Путина может получить определенные поблажки Запада.

"Пока эти люди не могут начать какие-либо действия в этом направлении, поскольку они находятся под контролем спецслужб РФ. Когда же система безопасности, в том числе и Путина, начнет разрушаться вследствие успешных действий ВСУ на фронте, то окружение президента России может выбрать ликвидацию Путина, как свою главную цель. Я думаю, Запад согласится с их предложением, что так они спасут мир от ядерной войны и так они смогут договориться с западными странами", - считает Маломуж.

Что касается владельца ЧВК "Вагнер", то сделка по его устранению имеет большие шансы на успех. Маломуж подчеркнул, что даже спецслужбы Украины могут провести эту операцию в ближайшем будущем. Ликвидация Пригожина не нарушит отношений с Западом, поскольку он считается террористом.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Проблемы у Пригожина в РФ

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Недавно стало известно, что главарь воюющих в Украине бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организует бузу против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который является давним соратником Владимира Путина.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного управленца, который не зажрался, не закрался? Просто позор", - написал он в соцсетях.

Смотрите видео о том, кто дал добро Пригожину открыто критиковать Путина:

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