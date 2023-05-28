Украина может завершить войну с РФ в текущем году - Подоляк

По словам Подоляка, Украина активно продвигает мирный план, предусматривающий полный вывод российских войск с территории страны.

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Подоляк заявил, что Украина может завершить войну в текущем году / Коллаж: Главред, фото: Украинская добровольческая армия, скриншот

Украина может завершить войну со страной-агрессором Россией в текущем году, однако для этого украинской армии необходимо достаточное количество оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.

По словам Подоляка, Украина активно продвигает мирный план, предусматривающий полный вывод российских войск с территории страны. В то же время, любые формы переговоров или "мирные формулы" пока не имеют смысла, утверждает он.

Однако, очевидно, что только вооруженная поддержка от западных союзников может гарантировать победу нашей страны. Поэтому не исключено, что до конца текущего года, Украина сможет достичь победы, если ей окажут всю необходимую поддержку.

По словам советника главы Офиса президента, больше всего украинской армии сейчас не хватает артиллерии, снарядов, ракет большой дальности и истребителей.

"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - добавил Подоляк.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина уже имеет необходимый минимум военных возможностей для начала контрнаступления. По словам Буданова, для успешных операций ВСУ нужно больше техники. Особенно Киев нуждается в истребителях.

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