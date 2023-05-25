"Запорожский мститель вернулся!": под Мелитополем сбиты 2 дорогущих самолета РФ

Российские военные активно применяют боевую авиацию на Запорожском направлении, рассказали в Нацгвардии.

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Под Мелитополем сбиты 2 дорогущих самолета РФ / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, ГПСУ

Бойцы Национальной гвардии Украины успешно сбили два российские боевые самолеты Су-25 над временно оккупированным Мелитополем в Запорожской области. Один из этих самолетов был полностью уничтожен.

Как сообщают в Нацгвардии, российские военные активно применяют боевую авиацию на Запорожском направлении. Так, 25 мая оккупационные войска страны-агрессора России пытались нанести поражение по позициям Сил обороны Украины с применением двух Су-25.

"В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы – "Запорожский мститель" и его боевой собрат. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК", - рассказали в Нацгвардии.

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По результатам работы наших защитников один Су-25 удалось уничтожить полностью, а его пилот катапультировался на временно оккупированную территорию. Второй Су-25 получил серьезные повреждения и пошел на аварийную посадку.

"Тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии уточнили, что гвардеец с позывным "Запорожский мститель", имени которого не раскрывают, в целом уничтожил теперь семь вражеских самолетов.

"Запорожский мститель вернулся!" - подытожили в НГУ.

Самолет Су-25 Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Напомним, что Силы обороны Украины в последние недели использовали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не только для того, чтобы сбить российские ракеты во время массированных атак оккупантов. Воины Украины уже успели "приземлить" с помощью этой системы по крайней мере один российский истребитель. Об этом шла речь в материале CNN.

Также Главред рассказывал, что в Брянской области всего за несколько часов были сбиты вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребитель Су-34. По предварительной информации, отработало российское ПВО. Первый вертолет был сбит над населенным пунктом Клинцы. На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК "Панцирь". После - взрыв и падение. Второй вертолет был сбит в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района.

Смотрите видео о том, как происходят ближние бои с российскими штурмовиками на улицах Бахмута:

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