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Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"

Алина Дембицкая
25 мая 2023, 04:30
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Полковник запаса рассказал, что россияне пытаются всеми возможными средствами прикрыть Крымский мост.
Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть 'большой фейерверк'
Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/informnapalm

В среду, 24 мая, на Крымском мосту заметили задымление, однако это была не "бавовна". Как отметил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан, оккупанты пытаются научиться закрывать мост с помощью такого задымления. Об этом он рассказал в комментарии 24 каналу.

По словам Свитана, такие задымления используются для сокрытия защищаемых объектов, в частности систем ПВО, чтобы исключить воздушные атаки.

"Атаки могут быть разного уровня: прямого действия под телеуправлением или уход от головок самонаведения ракет, работающих по контрастным целям. И это работа шашек или машин, выполняющих такую задачу", - рассказал военный эксперт.

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Свитан рассказал, что уже были случаи, когда россияне проводили подобные "учения", пытаясь задымить мост с барж. Однако этот подход имеет свои недостатки, поскольку скорость подхода барж слишком низкая, и недостаточно времени для полного задымления. В результате этого, они применяют специальные машины или механизмы для достижения более эффективного задымления.

"Однако вряд ли задымление поможет избежать удара ракеты Storm Shadow. Но россияне по крайней мере будут пытаться защитить мост таким образом", - отметил полковник запаса.

Свитан рассказал, что украинские военные имеют ракеты с телеуправлением, когда летчик видит, куда ее вести. Именно от этих ракет оккупанты смогут защитить мост с помощью дыма. Хотя и не стопроцентно.

"Именно поэтому россияне пытаются всеми возможными средствами прикрыть Крымский мост. Они понимают, что контрнаступление, которого они ждут, уже идет, а дальше еще будут прорывы. И они могут быть совмещены с ударами по Крымскому мосту. Как только будет удар по Крымскому мосту ракетами типа Storm Shadow, мы это сразу заметим. Ведь ракеты имеют 500 килограммов боевой части. Поэтому может быть очень большой фейерверк", - подчеркнул Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на Крымском мосту

Как сообщал Главред, над Крымским мостом в среду, 24 мая, заметили большой столб густого дыма, который был далеко виден. Российские захватчики резко перекрыли мост на несколько часов, списав все на "военные учения".

В Сети распространились кадры, на которых видно, что над Крымским мостом поднимается большой столб густого дыма. При этом так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что появление дыма якобы является результатом "военных учений России". Позже оккупанты сообщили, что движение по мосту восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти проводят неотложные работы по организации паромной перевозки между полуостровом и территорией страны-агрессора России, поскольку захватчики понимают, что Крымский мост стал очень уязвимым. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как отметил российский политолог Андрей Пионтковский, передача Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow облегчит ВСУ задачу по уничтожению Крымского моста. Если эстакады больше не будет, оккупанты России не смогут содержать Крым.

Смотрите первые кадры с задымленного Крымского моста:

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