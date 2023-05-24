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Над Крымским мостом поднялся столб густого дыма: оккупанты резко перекрыли движение

Алёна Воронина
24 мая 2023, 11:32 обновлено 24 мая, 11:53
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Захватчики списывают все на"военные учения". Проезд по мосту изначально был перекрыт, но позже оккупанты сообщили, что движение восстановлено.
Крымский мост
Над Крымским мостом поднялся столб густого дыма / Telegram, скрин

Над Крымским мостом в среду, 24 мая, заметили большой столб густого дыма, который был далеко виден. Российские захватчики резко перекрыли мост на несколько часов, списав все на "военные учения".

Об этом стало известно из местных Telegram-каналов. Отмечается, что проезд по мосту сначала был перекрыт, но позже оккупанты сообщили, что движение восстановлено.

В Сети распространились кадры, на которых видно, что над Крымским мостом поднимается большой столб густого дыма. При этом так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что появление дыма якобы является результатом "военных учений России".

видео дня

Позже оккупанты сообщили, что движение по мосту восстановлено.

Интересно, что утром 24 мая один из российских Telegram-каналов сообщил об атаке на разведывательный корабль РФ "Иван Хурс". Это якобы произошло во время прохождения судном пролива Босфор. Отмечалось, что судно якобы атаковали три морских беспилотника.

  • Дым над Крымским мостом
    Дым над Крымским мостом Telegram, скрин
  • Дым над Крымским мостом
    Дым над Крымским мостом Telegram, скрин
  • Дым над Крымским мостом
    Дым над Крымским мостом Telegram, скрин
  • Дым над Крымским мостом
    Дым над Крымским мостом Telegram, скрин
  • Дым над Крымским мостом
    Дым над Крымским мостом Telegram, скрин

Смотрите видео, как над Крымским мостом поднимается дым:

Может ли Украина уничтожить Крымский мост

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти проводят неотложные работы по организации паромной перевозки между полуостровом и территорией страны-агрессора России, поскольку захватчики понимают, что Крымский мост стал очень уязвимым. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что удар по Крымскому мосту может дать старт контрнаступлению украинских войск. Крымский мост однозначно станет целью Вооруженных сил Украины, считает полковник.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow облегчит ВСУ задачу по уничтожению Крымского моста. Если эстакады больше не будет, оккупанты России не смогут содержать Крым.

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