Экс-замглавы СБУ пояснил, смогут ли русские перекинуть резервы на Белгородщину

Даже элитные части армии русских оккупантов, говорит Виктор Ягун, были перемолоты в Украине ‒ и существуют в основном номинально.

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Виктор Ягун / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Поскольку под Бахмутом русские оккупационные войска в боях с ВСУ понесли большие потери, то вряд ли он смогут перекинуть сколько-нибудь заметные силы в Белгородскую область ‒ где сейчас идет вооруженный рейд Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России". Об этом в интервью Главреду заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Россия способна перебросить войска на Белгородщину, но у нее нет сил. Россияне непонятно чего вцепились в Бахмут и перемолотили там все свои резервы. Они постоянно пополняли свои войска 5-10 тысячами солдат и всех отправляли в Бахмут. Они прикрывались ЧВК "Вагнер", но уже и в "Вагнере" заявили, что не в состоянии держаться дальше и 25 мая отходят из города. Да, они фактически взяли Бахмут, но интересно другое. Вагнер, являющийся штурмовым подразделением, если сможет это сделать под огневым контролем наших Вооруженных сил за городом, передаст позиции российской армии. И что они будут делать? Дальше наступать они не могут, находиться в городе, где негде спрятаться, невозможно. И сдать Бахмут они тоже не могут", ‒ сказал он.

Кто такой Виктор Ягун? Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе. видео дня

Даже элитные части армии русских оккупантов были перемолоты в Украине ‒ и существуют в основном номинально.

"Россиянам трудно найти резервы. Резервом были, например, Дзержинская, Кантемировская, Таманская и другие дивизии. Все они перемолоты в Украине. Номинально существуют, но у них нет ни военной техники, ни полного боевого состава. Такие дивизии, внутренние войска и Росгвардия выполняют задачи по ликвидации чрезвычайных очагов опасности в середине страны. Тем не менее, эти силы привлечены к охране оккупационной территории и занимаются прикрытием тылов фронта, с которого все бегут. Там и Росгвардия", ‒ сказал он.

Смотрите видео, в котором генерал-майор Ягун рассказал, как добровольцы России могут дойти до Белгорода:

Добровольцы России в Белгородской области

22 мая в Сети появились заявление Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым они начали освободительную операцию в Белгородской области. Российские добровольцы выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Бойцы наносили удары по оккупационным войскам РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о том, что добровольцы России создают в Белгородской области полосу безопасности, чтобы отодвинуть российские оккупационные войска от украинской границы. В военной разведке подчеркнули, что там действуют исключительно граждане РФ.

23 мая в Минобороны оккупантов России заявили о якобы "уничтожении" сил и средств российских добровольцев в Белгородской области. Русский добровольческий корпус в ответ намекнул на готовность нанести новый удар войскам РФ на Белгородщине.

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