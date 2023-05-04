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"Удар по Крымскому мосту будет Рубиконом": Свитан рассказал, с чего может начаться контрнаступление ВСУ

Анна Ярославская
4 мая 2023, 12:26 обновлено 4 мая, 12:31
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Крымский мост однозначно станет целью Вооруженных сил Украины, считает полковник запаса Роман Свитан.
Роман Свитан, Крымский мост
Свитан назвал цели, по которым будут бить ВСУ перед своей контрнаступательной операцией / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/informnapalm

Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут контрнаступательную операцию. Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что удар по Крымскому мосту может дать ей старт.

"Крымский мост однозначно станет целью. Удар по Крымскому мосту может быть началом наступательных действий, грубо говоря, сегодня удар по мосту, а завтра (или одновременно) - наступление. Удар по мосту будет своего рода Рубиконом при переходе ВСУ в наступательные действия", - сказал Свитан в интервью Главреду.

Полковник запаса назвал и другие возможные цели ВСУ. По его словам, однозначно будет уничтожение складов боеприпасов россиян, аэродромов и центров принятия решения (штабов), а перед самым наступлением будет массированный удар по системам ПВО, чтобы они не успели перебросить новые средства.

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"Бавовна" в стране-агрессоре РФ

3 мая в поселке Волна Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на нефтебазе, которая расположена недалеко от Крымского моста. Пожару был присвоен высший ранг сложности.

Также в ночь на среду, 3 мая, был атакован военный аэродром в Брянской области. В атаке обвиняли ВСУ, однако никаких доказательств причастности украинских военных к "хлопкам" в стране-агрессоре не приводят.

Кроме того, в Москве прозвучали мощные взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около 3 часов ночи 3 мая. После взрыва в небо поднялся дым.

Ночью 4 мая в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщают местные власти, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 мая заявил, что подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую.

2 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

Издание Politico писало, что Украина не делится информацией о сроках, месте и численности войск, которые планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.

При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

"Есть лишь несколько человек в стране, которые знают этот план", – сказал украинский депутат, который говорил с изданием на условиях анонимности.

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