На Кубани из-за попадания беспилотника ночью горел нефтезавод

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул ночью 4 мая. Огонь распространился на площадь в 400 кв. м.

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Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул ночью 4 мая / Коллаж: Главред, фото: t.me/kondratyevvi

Ночью 4 мая в Кранодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщают местные власти, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

"На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода", - написал в Telegram губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

Позже губернатор Краснодарского края подтвердил возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

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По словам Кондратьева, на месте пожара работали 48 спасателей и 16 единиц техники. Он добавил, что населению поселка, где находится завод, ничего не угрожает.

По информации российского чиновника, пострадавших нет.

Он также сообщил, что пожар локализован на площади 400 кв. м.

Смотрите видео ночного пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе:

"Бавовна" в стране-агрессоре РФ

3 мая в поселке Волна Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на нефтебазе, которая расположена недалеко от Крымского моста. Пожару был присвоен высший ранг сложности.

Также в ночь на среду, 3 мая, был атакован военный аэродром в Брянской области. Сообщалось, что незначительные повреждения получил транспортный самолет оккупантов Ан-124. Россияне говорили, что он якобы не эксплуатировался.

В атаке обвиняли ВСУ, однако никаких доказательств причастности украинских военных к "хлопкам" в стране-агрессоре не приводят.

Кроме в Москве прозвучали мощные взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около 3 часов ночи 3 мая. После взрыва в небо поднялся дым.

В Кремле заявили, что, мол, "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным" и назвали ситуацию, дескать, "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты, сказал он.

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