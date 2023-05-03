В трех регионах России прогремели взрывы: поврежден Ан-124, атакована база с вертолетами

Агрессор Россия уже успела обвинить Украину в атаке одного из своих объектов, однако никаких доказательств о якобы "причастности" Киева нет.

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В Тамани возле Крымского моста произошло возгорание цистерн с резервуарами / Скриншот соцсети

В Брянской области, Краснодарском крае и под Санкт-Петербургом страны-оккупанта России прогремели взрывы. На Брянщине атакован военный аэродром, в результате чего поврежден транспортный самолет Ан-124. В Тамани возле Крымского моста загорелась нефтебаза, а под Санкт-Петербургом случился пожар на военном аэродроме, где находились военные вертолеты.

Взрывы в Брянской области

Как сообщает Telegram-канал Baza, в ночь на среду, 3 мая, был атакован военный аэродром в Брянской области. В атаке обвиняют якобы ВСУ, однако никаких доказательств причастности украинских военных к "хлопкам" не приводят.

"Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая", - указано в сообщении.

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Согласно данным пропагандистов РФ, были применены 5 беспилотников. Два, дескать, уничтожены, однако еще два взорвались на территории аэродрома. Еще один БПЛА не нашли.

Отмечается, что незначительные повреждения получил транспортный самолет оккупантов Ан-124. Россияне говорят, что он якобы не эксплуатировался.

Сведений о пострадавших нет.

Пожар в Краснодарском крае возле Крымского моста

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что в поселке Волна на Тамани, недалеко от Крымского моста, произошел пожар.

Пожар на Тамани

На Тамани загорелся резервуар с нефтепродуктами / Скриншот соцсети

"В поселке Волна Темрюкского района (Краснодарский край РФ - ред.) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сказал он.

Причину пожара он не указал.

Пожар на крупном военном аэродроме под Санкт-Петербургом

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, пожар случился на военном аэродрома в деревне Гостилицы Ленинградской области. Сообщается, что это место базирования российских вертолетов, которые, как утверждают в РФ, удалось эвакуировать до момента возгорания.

Примечательно, что это крупнейший на Северо-Западе аэродром.

Пишут, что пожар уже ликвидирован.

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