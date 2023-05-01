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"Да, все готово": Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачным

Юлия Куришко
1 мая 2023, 14:45 обновлено 4 мая, 12:03
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Контрнаступление ВСУ выходит на финишную прямую, но все зависит от ситуации на поле боя и какое решение примет военное руководство Украины.
'Да, все готово': Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачным
Контрнаступление ВСУ приближается / Фото: Facebook Генштаб ВСУ; Алексей Резников

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет решающим этапом для всей Украины. Подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников рассказал во время интервью в эфире информационного телемарафона.

"Я не просто надеюсь, я верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы оно (контрнаступление) было удачным. Потому что если не будет уверенности у наших генералов, у нашего Генштаба: от главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих видов родов, конечно, нет смысла идти. Все должно быть спланировано, продумано", - заявил он.

Министр обороны Украины назвал три главных фактора для успешного контрнаступления: наличие вооружения, подготовленные и обученные защитники, которые знают свой план и обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.

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"На сегодня мы выходим на эту "финишную прямую", когда можно сказать "да, все готово", а дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя, генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно как, где и когда", - отметил Резников.

Смотрите видеоинтервью Алексея Резникова о новом наступлении на оккупантов:

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерена отбросить российские оккупационные войска и вернуть Крым. Успех ВСУ зависит от поставок западных вооружений.

Стоит добавить, что американские боевые танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года или даже в начале 2024-го. Украинская армия получит эту технику не из запасов Пентагона. США используют для этого программу USAI.

Ближайшие месяцы будут решающими. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности - обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Добавим, что американский телеканал СNN отмечает, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению - в силу объективных причин.

Читайте больше новостей о контрнаступлении:

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