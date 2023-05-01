Запад даст авиацию для контрнаступления, ВСУ ворвутся в Крым: неожиданный прогноз оккультиста из РФ

Контрнаступление ВСУ завершится в третьей декаде августа – первой декаде сентября, не исключил Андрей Космач.

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Появился прогноз насчет контрнаступления ВСУ / Коллаж 93 ОМБр, Bundeswehr

Известный российский философ и оккультист Андрей Космач спрогнозировал результаты ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как сказал он в интервью Марку Фейгину, контрнаступление ВСУ начнется в первой-второй декаде мая.

Он пояснил, что это совпадает с периодом лунного затмения, которое будет 5 мая, и до оппозиции Плутона и Марса, которое у нас будет 21 мая.

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"И именно в этот промежуток времени контрнаступление начнется", – прогнозирует оккультист.

Вместе с тем он не исключает, что контрнаступление ВСУ завершится в третьей декаде августа – первой декаде сентября 2023 года.

При этом собеседник не исключил деоккупацию Крыма и другие "сюрпризы" для России.

"Украинское контрнаступление будет похлеще "Фауста" Гете и войдет в анналы мировой военной стратегии", – прогнозирует он и утверждает, что оно будет проходить волнами и на разных направлениях.

"А подпиткой наступления станет открытие американских военных складов, которые находятся в Европе. Это будет неиссякаемый поток. Вы многое увидите то, о чем сейчас не говорят, в том числе (западную. – Ред.) авиацию. Украинское контрнаступление и как следствие – падение "сакрального" Крыма, это фундаментальный триггер, который запустит процесс каскадного разрушения "русского нео-Карфагена", — добавил Космач.

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Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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