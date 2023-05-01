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Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению - CNN

Дмитрий Видоменко
1 мая 2023, 08:38 обновлено 1 мая, 08:40
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Российская оккупантская армия, считают американские аналитики, в должной степени не готова к наступлению ВСУ - в силу объективных причин.
ВСУ, русская армия
ВСУ против русской армии / коллаж фото t.me/V_Zelenskiy_official и ua.depositphotos.com

Долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит об ее готовности, сообщает американский телеканал СNN.

Москва cейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием". После того, как ВСУ освободили Харьков и Херсон, у Кремля было как минимум семь месяцев, чтобы подготовить оборону следующей вероятной цели украинских атак ‒ Запорожской области.

Именно последние 72 часа, считают американские аналитики, возможно, больше всего продемонстрировали недостаточную готовность страны-агрессора России к украинскому контрнаступлению.

видео дня

Сперва был уволен заместитель министра обороны РФ по вопросам тыла генерал Михаил Мизинцев (он же печально известный как "Мясник из Мариуполя"). Эксперты полагают, что увольняя ключевых генералов за считанные дни до того, как армия оккупантов столкнется с контрнаступлением Украины, Москва тем самым посылает сигнал о том, что находится в смятении.

Более того, недавно главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прямо заявил ‒ у его солдат так мало боеприпасов, что им, возможно, придется уйти из Бахмута — в попытке захватить который русские оккупанты уже истратили тысячи жизней.

О истощении запасов боеприпасов в стране-агрессоре России было известно давно, но предполагать неизбежный провал непосредственно перед контрнаступлением — это попытка переложить вину, считают американские эксперты.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление с целью освобождения своих территорий. Возвращать будут и Крым. По словам главы государства, успех военной операции зависит от поддержки западных союзников.

Бывший советник главы Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду рассказал о том, что для освобождения Крыма украинской армии достаточно будет подойти к Азовскому побережью и разбомбить Крымский мост. Российские войска попадут в оперативное окружение и вынуждены будут пойти на "жест доброй воли". Но за Донбасс, по его мнению, придется усиленно воевать.

Бывший советник ОП Алексей Арестович считает, что после выхода сил обороны Украины к Азовскому морю ВСУ начнут наносить удары по объектам российских оккупантов в захваченном Крыму. Как полагает журналист, армия Украины уничтожит и Крымский мост, и Черноморский флот.

Смотрите видео Главреда - Виктор Андрусив рассказал об особенностях контрнаступления ВСУ:

Война России против Украины:

война России и Украины контрнаступление ВСУ
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