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Ближайшие месяцы будут решающими: на контрнаступление ВСУ повлияют несколько факторов – The Guardian

Анна Ярославская
1 мая 2023, 12:34 обновлено 1 мая, 12:42
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Согласно самым оптимистичным прогнозам, Силы обороны Украины смогут повторить военные триумфы прошлого года.

Война в Украине, контнаступление ВСУ
Украина готовится к решающему контрнаступлению / Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять не зависящие от них факторы, в частности - обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Как пишет британское издание The Guardian, в последние несколько месяцев война в Украине превратилась в почти статическую линию фронта. Российские войска по-прежнему контролируют почти пятую часть территории страны и на нескольких направлениях ценой огромных потерь пытаются штурмовать позиции украинских военных. Также по всей протяженности фронта оккупанты заняты обустройством фортификационных сооружений и рытьем окопов в ожидании контрнаступления ВСУ.

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"Ближайшие месяцы боевых действий покажут, сможет ли Украина выполнить свои обещания вернуть себе всю свою оккупированную территорию. Самые оптимистичные внутри Украины и среди ее союзников надеются на повторение военных триумфов прошлой весны и осени, когда Москва была отброшена от Киева, а затем за несколько недель вытеснена с востока и юга страны", - говорится в статье.

Военные аналитики говорят, что очевидной военной целью украинских сил было бы спуститься вниз к Азовскому морю, чтобы вернуть себе огромный плацдарм и перерезать линии снабжения российских оккупационных войск. Также это, вероятно, позволило бы взять под огневой контроль Крымский мост.

Эксперты считают, что логистические пути, в частности, железные дороги на юге Украины, захваченные в первые дни вторжения, являются единственным существенным приобретением российского диктатора Владимира Путина. Их отсечение изменило бы стратегический расчет и стало бы военным унижением оккупантов, изолировав военные базы на Крымском полуострове.

Однако военные аналитики не берутся с полной уверенностью утверждать, где именно Вооруженные силы Украины нанесут оккупантам удар во время будущей операции. На решение командования может повлиять, в том числе, огромное количество фортификационных сооружений и окопов российских оккупантов.

Одним из важнейших факторов, который, вероятно, повлияет на дату начала контрнаступления ВСУ, является погода. Весна 2023 - холодная и дождливая, в результате земля стала неудобной для маневров бронетехники, а сильный ветер может ограничить работу жизненно важных разведывательных и боевых беспилотников.

Контрнаступление Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерена отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым. Успех ВСУ зависит от поставок западных вооружений. Государство хочет спасти как можно больше жизней, поэтому поставки оружия важны.

Предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным, заявил экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус. По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня.

Британское издание The Times пишет, что Украина не готова к проведению контрнаступательной военной операции, но другого выбора у Киева нет. В США считают, что украинским войскам удастся отвоевать только небольшую часть территорий. Армия получила бронетехнику, но ей не хватает средств ПВО, что дает дополнительные возможности авиации оккупантов РФ. Украинцы уже удивляли Запад, но на этот раз у украинских войск меньше пространства для маневров.

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