Контрнаступление будет "чертовски сильным": ВСУ ударят через месяц-полтора — экс-шеф ЦРУ

В конце мая, начале июня будет наступление ВСУ, считает Дэвид Петреус.

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Дэвид Петреус верит в успех контрнаступления ВСУ / abcnews.com, 93-я ОМБр Холодный Яр

Предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным, заявил экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.

По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня. Такое мнение американский военачальник высказал в ходе дебатов в Bush School в Вашингтоне.

Бывший директор ЦРУ говорит, что контрнаступление будет "чертовски сильным", а основной удар будет направлен на перерезание сухопутного коридора в Крым.

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"В конце мая, начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего, на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя. И они попытаются разорвать наземную линию связи, которую Россия установила вдоль юго-восточного побережья Украины, соединяющую Крым", — уверен Петреус.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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