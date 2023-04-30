Контрнаступление ВСУ: Украина готовится к прорыву, а в США не верят в успех – The Times

Западные союзники не успевают поставлять Украине боеприпасы – ВСУ за месяц расходуют их больше, чем США производят за один год, пишут журналисты.

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Украина решительно настроена нанести мощный удар по войскам РФ в ходе контрнаступления / Коллаж 10 ОГШБр Эдельвейс, Минобороны РФ

Украина намерена провести эффективное контрнаступление ВСУ и добиться больших успехов. Однако в США считают, что украинским войскам удастся отвоевать только небольшую часть территорий. Армия получила бронетехнику, но ей не хватает средств ПВО, что дает дополнительные возможности авиации оккупантов РФ. Украинцы уже удивляли Запада, но на этот раз у украинских войск меньше пространства для маневров.

Британское издание The Times пишет, что Украина не готова к проведению контрнаступательной военной операции, но другого выбора у Киева нет.

Журналисты поговорили с британскими военными, которые сказали, что в ВСУ серьезно настроены на контрнаступление и намерены достичь больших успехов.

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Согласно данным прессы, разведка США считает, что силам обороны Украины, скорее всего, удастся отвоевать только небольшую часть захваченных территорий. ВСУ, несмотря на наличие бронетехники, не хватает средств противовоздушной обороны, и такая ситуация позволяет боевой российской авиации чувствовать себя более уверенно.

В материале также говорится о том, что у Киева нет другого выбора, кроме как провести контрнаступление весной или летом. По словам одного из представителей Минобороны США, ВСУ уже удивляли Запад, но сейчас пространства для маневра гораздо меньше, о чем осведомлены и оккупанты.

Украина может ударить в направлении Мелитополя или Донецка

Кроме того, в статье называют Мелитополь или Донецк как одну из целей крупного украинского контрнаступления. Враг знает о вариантах действий ВСУ и усиленно укрепляет позиции. Оккупанты РФ выстраивают оборону, которую будет сложно преодолеть.

ВСУ не хватает боеприпасов

Помимо этого, журналисты пишут, что еще одной проблемой ВСУ является поставка боеприпасов. Отправлять Киеву существенное количество вооружений не имеет смысла без достаточного числа снарядов, пуль или ракет. Снаряды калибра 155 мм крайне интенсивно расходуются в ходе боевых действий – украинские силы за месяц тратят больше снарядов, чем Соединенные Штаты производят за один год.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление с целью освобождения своих территорий. Возвращать будут и Крым. По словам главы государства, успех военной операции зависит от поддержки западных союзников.

Бывший советник главы Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду рассказал о том, что для освобождения Крыма украинской армии достаточно будет подойти к Азовскому побережью и разбомбить Крымский мост. Российские войска попадут в оперативное окружение и вынуждены будут пойти на "жест доброй воли". Но за Донбасс, по его мнению, придется усиленно воевать.

Бывший советник Банковой Алексей Арестович считает, что после выхода сил обороны Украины к Азовскому морю ВСУ начнут наносить удары по объектам российских оккупантов в захваченном Крыму. Как полагает журналист, армия Украины уничтожит и Крымский мост, и Черноморский флот.

Смотрите видео Главред - Андрусив рассказал об особенностях контрнаступления ВСУ

Война России против Украины: