Удар по Кремлю был российской провокацией, чтобы отменить парад и ударить по Киеву – Свитан

Украине незачем было бить по Кремлю, из военных объектов там только царь-пушка, считает полковник запаса Роман Свитан.

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После атаки дронов на Кремль Россия ударит по Раде или Банковой, считает Свитан / фото: Главред

Кремль – одно из самых, казалось бы, защищенных и неприкосновенных мест на территории страны-агрессора России – подвергся атаке беспилотников. Ни "Панцири" на крышах московских зданий не защитили, ни зенитно-ракетные комплексы С-400 в столичных парках не спасли. В итоге крыша Сенатского дворца Кремля горела, но недолго. Пожар потушили, "царь" Путин не пострадал.

В России, естественно, в атаке на Кремль обвинили Украину, а депутаты Госдумы РФ стали наперебой требовать возмездия, то есть нанесения удара по резиденции Зеленского в Киеве. Хотя украинские власти заверили, что ничего не знают об этом нападении дронов, и что Украина работает над освобождением своих территорий, а не атакует чужие.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, кто, вероятнее всего, стоит за атакой беспилотников на Кремль, какова была цель этого удара, почему украинцам следует готовиться к массированному ракетному обстрелу и ударам по Киеву, по каким целям противника Украина будет наносить удары в преддверии контрнаступления ВСУ, а также с каких направлений российские войска вскоре побегут.

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Атака беспилотников на Кремль – что, на ваш взгляд, это было? Это мог быть удар с территории Украины, или это действия условных российских партизан, или провокация самого Кремля? Как расценивать случившееся?

Технически у Украины есть возможности нанести подобный удар – есть средства поражения с таким радиусом действия, то есть способны достать до Кремля. Вот только зачем? Тут вопрос целесообразности такого удара. Нет смысла тратить беспилотники, время и усилия, чтобы выполнить сомнительную с военной точки зрения операцию – ударить по куполу Сенатского дворца Кремля. Украине лучше потратить эти беспилотники на уничтожение топливного склада или самолета, которые являются военными объектами. Потому нет вопросов к целям атак в Севастополе, на Тамани, в Брянской области.

Быть может, беспилотники просто не долетели до военного объекта? Тоже вряд ли, ведь там никаких военных объектов, кроме царь-пушки, нет, по крайней мере, пока на Красную площадь не вышли колонны военной техники на парад, и пока там не появилось военно-политическое руководство России, которые также являются легитимными военными целями.

Потому я больше склоняюсь к другим версиям случившегося.

Во-первых, это вполне мог быть результат действий российских партизан, которые чисто "по приколу" попробовали проверить систему ПВО Кремля – она не сработала.

Во-вторых, наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что это была провокация самого Кремля.

У этой провокации могли быть разные цели. Первая – отмена парада 9 мая, ссылаясь на возможность атак на Кремль. Если российская власть просто решила отменить парад, потому что там кое-кто наделал в штаны и боится выйти на Красную площадь, ей нужна весомая причина, чтобы сделать это. Удар по Кремлю – вполне весомая причина. Устроив атаку беспилотниками на Кремль, организаторы провокации показали, что Украина уже может достать до Красной площади, потому все мероприятия по случаю 9 мая отменяются. Вот только мы и без этой "акции" уже давно дали понять, что достаем далеко вглубь территории РФ. Нам нет смысла доказывать, что мы можем достать до Москвы, если мы дотянулись до Энгельса.

Вторая – создание повода для нанесения удара Россией по украинским объектам, допустим, по Верховной Раде, Офису президента и т.д., то есть для большой ракетной атаки. У россиян сейчас есть возможность устроить массированный ракетный удар – на данный момент у них есть более 50 ракет, и это количество они могут увеличить до сотни, чтобы ближе к 9 мая ударить по Украине ракетами, сказав, что, мол, это ответ на то, что украинцы посягнули на российскую курицу на башнях.

Украина не может стоять за этой атакой на Кремль, поскольку нет военной целесообразности таких действий.

Кроме царь-пушки, в Кремле бывает и сам "царь"…

Да, бывает, но на улицу он выйдет только 9 мая. Если в этот день по Путину будет нанесен удар, он будет легитимной военной целью как верховный главнокомандующий армии РФ. Также и сама колонна военной техники на параде будет являться военным объектом.

В общем, если будут удары 9 мая, не возникнет вопросов – почему. А сейчас Украине не было смысла бить по Кремлю, это притянутая за уши версия.

Это были либо действия партизан, либо провокация с целью отмены парада 9 мая или создания повода для удара по Украине.

Если говорить о версии о том, что это были действия российских партизан, как вы считаете, какими могут быть последующие их шаги? То есть они атаковали резиденцию Путина в Кремле – и что дальше? Или это просто попытка пощекотать нервы Путину?

Прежде всего, такими действиями была показана полнейшая неспособность российской ПВО работать по военным объектам. Ведь в Москве ближе к Кремлю стянули массу "Панцирей" на крыши домов, но они не сработали по беспилотникам.

Кроме того, таком образом российские партизаны могут просто о себе заявлять, показывать, что они есть, работают и способны выполнять боевые задачи. Ведь атака беспилотников на Кремль – это довольно мощный информационный посыл. Если российские партизаны в ближайшее время возьмут на себя ответственность – это будет сильное заявление, хороший пиар.

Ваши слова о версии с провокацией уже подтверждают призывы депутатов Госдумы РФ нанести удар по резиденции Зеленского в Киеве…

Вот, то-то и оно. Ведь не могло быть так, что россияне просто ходили и ковырялись в носу, а потом решили бахнуть по Офису Зеленского. Нет, им нужен был повод, чтобы можно было организовать "ответку". Потому они сначала сами у себя взорвали какие-то беспилотники, сняли все красиво на фоне Кремля и флага, а теперь могут сказать: "Вот видите, какие укры! Теперь мы им нанесем ответный удар".

Так что да, Россия вполне может в ближайшее время нанести удар по украинским центрам принятия решений.

Нужно признать, такой шаг вызовет среди россиян большой подъем, это зайдет на ура.

Какой практический смысл для России наносить удары по центрам принятия решений в Киеве? Что ей это даст, как поможет улучшить позиции в войне?

В войне России это никак не поможет. У россиян сейчас большой депрессняк: им очень страшно, они ждут нашего наступления и больших российских потерь, прежде всего, репутационных. Потому российскому руководству необходимо поднять боевой дух своих войск, и оно может попытаться сделать это, нанеся удар по центрам принятия решений в Киеве. Ведь российская 400-тысячная армия сейчас в очень неприглядном положении, так как прижата фронтом к Азовскому морю, и у российских солдат сейчас не лучшее состояние боевого духа.

Удар по Верховной Раде или Банковой в качестве ответки за атаку на Кремль, конечно, поднимет настроение российскому солдату, но ненадолго. Ведь когда начнется наступление ВСУ, и каждый день будет минусоваться по тысяче и больше российских вояк, на удары по центрам принятия решений уже никто не будет обращать внимания.

Пригожин заявил, что фактически наступление ВСУ уже началось, и активная его фаза может быть уже в ближайшие дни. Согласны ли вы с этим?

Не эта атака на Кремль, а все удары по российским военным объектам – это подготовка к наступлению ВСУ. В течение месяца наше наступление точно должно начаться, но не завтра. Пока что нам нужно каждый день работать по топливу: уничтожать топливоприемники российских войск, склады, поезда с топливом – все, что с топливом связано. Сейчас российская армия находится в сотнях километров от границы с Россией, и, если уничтожить топливо, то ей не то что наступать, убегать будет не на чем.

Нам необходимо выжечь топливо противника на глубину 200-300 км от границы с Россией, на это понадобится до месяца. Плюс глубина оперативного уровня, то есть в районе линии фронта. Темпы в этом деле у нас хорошие, но здесь еще много работы.

Впрочем, готовность к наступлению у нас будет уже через несколько дней. Уже включилось солнышко, земля начала подсыхать, потому через несколько дней будет готовность к наступлению. А принятие решения о его начале зависит от главкома и стратегического замысла. Завтра-послезавтра точно ничего не будет, а вот примерно на выходные уже будет возможность движения. По крайней мере, тяжелая техника сможет идти.

То есть все может начаться ближе к 9 мая?

Да, движение может начаться перед 9 мая. Подчеркиваю, не наступление, а движение.

Подготовка у нас началась после Пасхи, и сейчас мы видим всплеск ударов по топливоприемникам и хранилищам. Это очень важно: чем больше мы их выбьем перед наступлением, тем легче нам будет наступать, поскольку противнику просто некак будет защищаться, не на чем будет двигаться. Пока что мы работаем на дальних расстояниях, но постепенно начнем придвигаться и выбивать их хранилища в Мариуполе, Мелитополе, Токмаке, Пологах и т.д.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

А в какие еще цели противника, кроме хранилищ топлива, могут прилететь "приветы" в преддверии контрнаступления ВСУ? Есть ли среди них какие-то знаковые объекты вроде Крымского моста?

Крымский мост однозначно станет целью. Удар по Крымскому мосту может быть началом наступательных действий, грубо говоря, сегодня удар по мосту, а завтра (или одновременно) наступление. Удар по мосту будет своего рода Рубиконом при переходе ВСУ в наступательные действия.

Кроме того, однозначно будет уничтожение складов боеприпасов россиян, аэродромов и центров принятия решения (штабов), а перед самым наступлением будет массированный удар по системам ПВО (чтобы они не успели перебросить новые средства).

Насколько сейчас Россия готова к украинскому контрнаступлению? Какие у нее шансы отстоять какие-то позиции?

Российские войска однозначно будут уходить – то ли под ударами, то ли по приказу, то ли по договоренности – с херсонского и запорожского направлений. Эти позиции невозможно удержать, с военной точки зрения, потому что местность там ровная, как доска.

А вот удержать Донбасс россияне точно попытаются. Как мы удерживаем Бахмут, так они могут удерживать Донецк, Макеевку, Ясиноватую, Горловку, Енакиево. Также они будут пытаться удержать три входа в Крым: Чонгар, Перекоп и Арбатскую стрелку. А вот со всех остальных территорий они будут отходить.