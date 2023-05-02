УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – Кирби

Алёна Воронина
2 мая 2023, 09:21 обновлено 2 мая, 09:23
56
Украинским военным передали почти все необходимое для контрнаступления. Но готовится еще один пакет военной помощи.
Украинские военные, Джон Кирби
США дали Украине почти все необходимое для контрнаступления/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, defense.gov

Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в понедельник, 1 мая, рассказала в Twitter американская журналистка Лора Келли.

В то же время Кирби анонсировал очередной пакет военной помощи для украинских военных от США.

видео дня

Представитель американского Совета нацбезопасности отметил, что Украина может нуждаться не только в дополнительном оружии и оборудовании, но и в ресурсах для подготовки боевых подразделений.

"Совсем скоро вы увидите новые поставки с нашей стороны", – отметил Кирби.

Он также добавил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса в вопросе предоставления новых крупных пакетов поддержки для защиты Украиной своей безопасности.

Контрнаступление украинских военных

Ранее американский телеканал СNN подчеркивал, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению. Отмечалось, что долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит о ее готовности. РФ сейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий. По его словам, "в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты".

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ будет решающим этапом для всей Украины. Подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую. Резников назвал три главных фактора для успешного контрнаступления: наличие вооружения, подготовленные и обученные защитники, знающие свой план, и обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.

Смотрите видео с прогнозами Олега Жданова и Романа Свитана относительно контрнаступления ВСУ:

Вас также может заинтересовать:

война в Украине новости США Кирби военная помощь вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте: Сырский раскрыл детали

ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте: Сырский раскрыл детали

09:52 Украина
США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – Кирби

США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – Кирби

09:21 Украина
"Я против убийства вами детей": спикер Конгресса США жестко осадил пропагандиста РФ

"Я против убийства вами детей": спикер Конгресса США жестко осадил пропагандиста РФ

08:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:52

ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте: Сырский раскрыл детали

09:46

В ГУР создали флотилию дронов и показали уничтожение техники оккупантов РоссииВидео

09:21

США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – КирбиВидео

08:53

"Я против убийства вами детей": спикер Конгресса США жестко осадил пропагандиста РФВидео

08:50

"Экономика Украины укрепится": астролог спрогнозировал финансовое состояние украинцев в 2023-2024 годахВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:40

В Мелитополе утром прогремел взрыв: на место промчались "полиция" и скорая

08:13

Истинное лицо русского нацизмамнение

08:11

"Это обыкновенный старый дед": в Сети иронизируют над Путиным, который попал в словесный конфуз

07:52

"Отвлекают внимание": Свитан объяснил, зачем РФ возобновила массированные ракетные ударыВидео

Реклама
07:13

Головоломка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно найти спрятанную букву за 9 секунд

07:03

Под Бахмутом погибли два канадских добровольца - к ним в бункер попал снаряд

06:52

Гороскоп на сегодня 2 мая 2023: Стрелецам - никаких споров и важный день для РыбВидео

06:39

Украине ничего не известно о "миротворческой миссии" Ватикана – CNN

06:30

Гороскоп для Козерогов на май 2023: риск, выигрыш в лотерею и необычный романВидео

06:20

Они с ужасом просыпаются и читают новости, не начали ли ВСУ контрнаступлениемнение

03:43

Легче, проще, быстрее: 7 способов ускорить уборку в квартире

03:20

Такой рецепт ищут все: всего 10 минут и на вашем столе будет гора вкуснейшей закускиВидео

03:15

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

02:35

Заинтересованы ли на самом деле США в быстром окончании войны в Украине: эксперт удивил подробностямиВидео

02:05

Почему нельзя трогать гнезда ласточек: удивительный секрет сразит наповал

Реклама
01:35

Яременко спрогнозировал, помогут ли США Украине добиться от РФ репарацийВидео

00:51

Почему 2 мая запрещено трогать обувь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:33

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

00:15

"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиянВидео

01 мая, понедельник
23:56

Сеть подорвала вирусная головоломка: пользователи ломают голову над очень сложной задачей

23:36

"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - КулебаВидео

23:21

Дочь Касселя и Беллучи показала небритые подмышки в невероятной фотосессии

23:10

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

22:50

Голодал, ходил в синяках и следил следователь: Демин рассказал о своем тяжелом детствеВидео

22:38

"Наступление РФ на Бахмут провалилось": в Белом доме сообщили об ошеломительных потерях оккупантовВидео

21:59

"Вместо шашлыка - поджаренные оккупанты": под Мелитополем подорвали штаб россиян

21:50

"Провал привел к хаосу": Путин 17 раз поменял командующих в УкраинеВидео

21:32

Роман Цимбалюк. На России собрались заманить американцев на болотаВидеоблоги

21:32

"Рабство как норма, свобода как отклонение": Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнутьВидео

21:07

Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

20:56

Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жареВидео

20:13

В Украине тарифы на энергоносители не будут поднимать до завершения войны - постпред МВФВидео

20:07

Китай впервые проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, где РФ названа агрессором: против - 5 странВидео

19:52

Путинский юморист Евгений Петросян очутился в больнице: медики выносили его из домаВидео

19:29

В России призывают молиться за перекроившего себя до неузнаваемости КиркороваВидео

Реклама
19:20

Миротворческая миссия Папы Римского: что нужно об этом знатьмнение

18:48

Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

18:38

Оккупанты в панике: Крым "атакуют беспилотники", работает ПВОВидео

18:12

Бахмут устоит до начала наступления, а на двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону - Свитан

17:50

Гороскоп для Скорпионов на май 2023: астролог назвала самые удачные и прибыльные дниВидео

17:50

В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона МакронаВидео

17:48

"Они так и не проснулись": во время теракта в Умани трагически погибла целая семьяВидео

17:35

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочкуВидео

17:24

Мужчина купил дом и потерял дар речи от находки в саду за ним

17:22

Цены взвинтили: сколько стоит бензин и что будет дальшеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять