США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – Кирби

Украинским военным передали почти все необходимое для контрнаступления. Но готовится еще один пакет военной помощи.

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США дали Украине почти все необходимое для контрнаступления/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, defense.gov

Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в понедельник, 1 мая, рассказала в Twitter американская журналистка Лора Келли.

В то же время Кирби анонсировал очередной пакет военной помощи для украинских военных от США.

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Представитель американского Совета нацбезопасности отметил, что Украина может нуждаться не только в дополнительном оружии и оборудовании, но и в ресурсах для подготовки боевых подразделений.

"Совсем скоро вы увидите новые поставки с нашей стороны", – отметил Кирби.

Он также добавил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса в вопросе предоставления новых крупных пакетов поддержки для защиты Украиной своей безопасности.

Контрнаступление украинских военных

Ранее американский телеканал СNN подчеркивал, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению. Отмечалось, что долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит о ее готовности. РФ сейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий. По его словам, "в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты".

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ будет решающим этапом для всей Украины. Подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую. Резников назвал три главных фактора для успешного контрнаступления: наличие вооружения, подготовленные и обученные защитники, знающие свой план, и обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.

Смотрите видео с прогнозами Олега Жданова и Романа Свитана относительно контрнаступления ВСУ:

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