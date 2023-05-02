В Мелитополе утром прогремел взрыв: на место промчались "полиция" и скорая

Утро в городе началось со взрыва и звуков сирены оккупационной "полиции" и скорой. Местное издание предполагает, что мог быть ликвидирован коллаборант.

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В Мелитополе прогремел мощный взрыв/ Фото из открытых источников, УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром во вторник, 2 мая, прогремел взрыв.

Звуки взрыва местные жители слышали около 06:45. Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что "хлопок" лучше всего слышали жители микрорайона (район многоэтажной застройки к северу от центра Мелитополя, вдоль проспекта 50-летия Победы).

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На место происшествия сразу промчались оккупационная "полиция" и скорая помощь. В издании предполагают, что мог быть ликвидирован очередной коллаборант.

"По характеру звука похоже на подрыв очередного коллаборанта. По улице Интеркультурной промчалась полиция с мигалками и сиренами. По городу также мчатся скорые. Кто из предателей на этот раз взлетел в воздух, сообщим позже. Также взрыв хорошо слышали на Юровке, после чего поехали скорые, пожарные и полицаи", – говорится в сообщении.

Взрывы в Мелитополе

В результате мощного взрыва, который прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля, в воздух взлетел тепловоз с кадыровцами. Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы.

В четверг, 27 апреля, в Мелитополе прогремел громкий взрыв. После этого стало известно, что там взорвали коллаборанта – 42-летнего Александра Мищенко. Он был одним из руководителей оккупационной "полиции", который предал Украину и перешел на сторону врага.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе вечером 30 апреля прогремел мощный взрыв. "Прилет" якобы был по зданию гостиницы "Привал охотника", где базировались российские оккупанты. На месте вспыхнул пожар, здание гостиницы разрушено.

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