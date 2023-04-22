Тепловоз с кадыровцами взлетел на воздух: появились детали взрыва в Мелитополе

Взрыв прогремел субботним утром в районе депо. Он был настолько сильным, что у людей дрожали оконные рамы, а потом поднялся большой столб дыма.

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В Мелитополе взорвали тепловоз с кадыровцами/ Фото из открытых источников, УНИАН

Вследствие мощного взрыва, который прозвучал во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля, в воздух взлетел тепловоз с кадыровцами.

Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы. После взрыва в небо поднялся большой столб черного дыма. Подробности инцидента рассказало местное издание "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что взрыв прогремел около 07:45 утра. Сразу после этого к месту происшествия с включенными сиренами помчались автомобили скорой помощи, "полиция", пожарная служба.

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В издании сообщили, что среди оккупантов есть жертвы.

"Из собственных источников РИА-Мелитополь стало известно, что в районе депо взорвали тепловоз с кадыровцами", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские захватчики умалчивают масштаб потерь среди личного состава в результате взрыва, а пропагандисты даже не стали традиционно скрывать произошедшее по заявлениям о якобы "учебе и филигранной работе ПВО оккупантов".

Взрывы в Мелитополе

Напомним, в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье утром 3 апреля взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева. Коллаборанта забрали в больницу, он в тяжелом состоянии.

В ночь на 6 апреля в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Сообщалось, что "прилеты" были по военной базе врага, расположенной на аэродроме. Мощность взрывов была такой, что у некоторых жителей открывались окна от взрывной волны. После "прилетов" в сторону аэродрома промчались скорые помощи.

Также вечером 6 апреля в Мелитополе прогремели мощные взрывы. Этими взрывами было уничтожено сосредоточение техники и личного состава российских оккупантов. Технику российские захватчики свозили в это место в течение четырех дней, рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, в пгт Кирилловка возле Мелитополя Запорожской области 21 апреля упал в море вертолет с российскими оккупантами. Тело пилота выбросило на пляж.

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