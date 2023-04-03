В автомобиле был так называемый "голова" Акимовки, он в тяжелом состоянии в больнице.

В оккупированном Мелитополе взорвали в авто коллаборанта-"чиновника"/ Telegram "РИА-Мелитополь", скрин

В центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье утром в понедельник, 3 апреля, взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева.

О взрыве сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал, что на место происшествия сразу выехали автомобили скорой помощи.

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", – написал Федоров.

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Российские пропагандистские СМИ сообщали об одном пострадавшем, которому оказывается медицинская помощь.

После этого местное издание "РИА-Мелитополь" сообщило, что в автомобиле был так называемый "глава" пгт Акимовка, что расположен в 15 километрах от Мелитополя.

"Минуснули Максимку Зубарева, так называемого главу Акимовки. Он сейчас в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В Мелитополе взорвали коллаборанта Максима Зубарева в его авто/скрин

Взрывы в Мелитополе

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в четверг, 23 марта, взорвали автомобиль местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко. В авто сработало самодельное взрывное устройство.

27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов, сообщил городской голова Иван Федоров. В результате взрывов пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.

Также утром в среду, 29 марта, во всех районах временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области были слышны звуки взрывов. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах исчез свет.

Утром 2 апреля в Мелитополе снова прогремели мощные взрывы. Мэр Иван Федоров сообщил, что взрыв произошел в локомотивном депо, там был пожар после взрыва и виднелся черный дым.

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