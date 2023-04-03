В оккупированном Мелитополе взорвали в авто коллаборанта-"чиновника"

В центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье утром в понедельник, 3 апреля, взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева.
О взрыве сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал, что на место происшествия сразу выехали автомобили скорой помощи.
"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", – написал Федоров.
Российские пропагандистские СМИ сообщали об одном пострадавшем, которому оказывается медицинская помощь.
После этого местное издание "РИА-Мелитополь" сообщило, что в автомобиле был так называемый "глава" пгт Акимовка, что расположен в 15 километрах от Мелитополя.
"Минуснули Максимку Зубарева, так называемого главу Акимовки. Он сейчас в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Взрывы в Мелитополе
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в четверг, 23 марта, взорвали автомобиль местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко. В авто сработало самодельное взрывное устройство.
27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов, сообщил городской голова Иван Федоров. В результате взрывов пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.
Также утром в среду, 29 марта, во всех районах временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области были слышны звуки взрывов. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах исчез свет.
Утром 2 апреля в Мелитополе снова прогремели мощные взрывы. Мэр Иван Федоров сообщил, что взрыв произошел в локомотивном депо, там был пожар после взрыва и виднелся черный дым.
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