Юрист назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному

Один из самых легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку ‒ выезд в качестве сопровождающего с лицом, которое нуждается в постоянном уходе. Об этом сообщает адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале.
"Опека устанавливается исключительно по решению суда над несовершеннолетним или лицом, которое согласно заключению психиатрической экспертизы было признано недееспособным. Процедура крайне сложная и долговременная, займет до года времени. По закону можно устанавливать попечительство над пожилыми людьми, которым за 80 лет и лицами 1 и 2 группы инвалидности. Но на практике социальные службы на местах не устанавливают попечительства, объясняя это пробелом в законе и отсутствием разработанного и утвержденного порядка. Хотя это не совсем так и Гражданским кодексом предусмотрена возможность установления помощника дееспособного физического лица. Правда, есть нюанс: могут отказать по формальным основаниям", ‒ сказал он.
Документы на постоянный уход, добавляет адвокат, оформляются проще всего. Лицо, которое нуждается в уходе, должно обратиться во врачебно-консультативную комиссию по месту прописки и оформить документы по поводу того, что оно нуждается в постоянном уходе.
"Вместе с заключением документы подаются в соцзащиту и устанавливается постоянный уход. Но есть момент ‒ если доход на каждого члена семьи будет превышать 2,5 тысячи грн, то вам откажут, система просто вас не зарегистрирует. Самый эффективный способ ‒ лицо, которое нуждается в постоянном уходе, обращается в ВКК и получает заключение по форме № 080. Затем подает заявление в соцзащиту и просит составить акт установления факта ухода, который обычно составляется в течение месяца. И вот с этими документами вы уже можете спокойно пересечь границу", ‒ подытожил Симутин.
Война России и Украины
Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале, дескать, "спецоперации" против Украины и развязал полномасштабную войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, захваченного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса.
В Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую военную мобилизацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который позже утвердила Верховная Рада. В ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
7 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. Законы объявляются через средства массовой информации и вступают в силу со дня их опубликования.
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