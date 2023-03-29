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Или как волонтеры, или через взятку: как мужчины незаконно едут за границу во время войны - опрос

29 марта 2023, 13:14
Как гласит новый опрос, украинцы незаконно выезжают за границу во время мобилизации, давая взятки пограничникам либо оформляя инвалидность.
Граница, мужчины
Как мужчины незаконно уезжают из Украины во время мобилизации - опрос / коллаж фото УНИАН и ДПСУ

Во время военного положения, которое в Украине введено из-за российской военной агрессии, военнообязанные мужчины не имеют возможности выехать за границу. Поэтому, как гласят результаты онлайн-опроса, который провел "Украинский институт будущего" довольно много украинцев пересекают границу незаконным путем.

21% респондентов отметили, что у них есть знакомые мужчины, уехавшие в другие страны, нарушая закон Украины.

Люди, которые проходили опрос, отметили, что их знакомые мужчины выезжали в основном под видом волонтеров либо благодаря взятке, которую давали при пересечении границы. Также некоторые респонденты рассказали, что украинцы выезжали благодаря оформленной инвалидности, или же оформляли инвалидность с последующей необходимостью ухода/опекунства на детей/жену/мать/отца. И совсем небольшое количество мужчин выехали за пределы Украины по причине учебы или с бизнес-целью.

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Скриншоты

Напомним, ранее опрос граждан Украины, которые живут и работают в Польше, проведенном аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal показал - самый мощный аргумент, который побуждает украинцев вернуться домой после окончания войны — желание воссоединиться с семьей.

Достойные условия труда, заработной платы и достойная пенсия — второе по важности условие возвращение (18% респондентов).

Гарантии наступления новой войны в перспективе ближайших десятилетий, а также оружие, которое позволит защитить страну в случае конфликтов — важно для возвращения 10% украинцев.

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