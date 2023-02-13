89% украинцев готовы сражаться с оккупантами даже в случае ядерного удара – опрос

Большинство украинцев - 89% - готовы продолжать сопротивляться оккупантам даже после применения Россией тактического ядерного оружия против города.
Об этом свидетельствуют данные Доклада Мюнхенской конференции по безопасности, проведенного в ноябре 2022 года, передает DW.
89% проголосовали за продолжение сопротивления даже после применения Россией тактического ядерного оружия на поле боя или против украинского города, а 91% – в случае подрыва бомбы над Черным морем.
Кроме того, 93% считают для полного прекращения огня необходим вывод российских войск, в том числе из оккупированного Крыма.
На вариант вынести Крым за скобки согласен каждый десятый, 80% – против.
7% процентов поддерживают отвод российских войск на "демаркационную линию" по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Лишь 1% процент считает, что надо оставить все так, как есть, 97% выступают против этого.
Также украинцы осознают длительную угрозу, которую представляет Россия. Большинство (83%) считают, что никогда не будут в безопасности, пока в РФ у власти находится Владимир Путин. 75% уверены, что не будут в безопасности без западных гарантий, 71% – условием безопасности назвали поставки западного оружия. 65% называют гарантией безопасности членство в НАТО.
DW отмечает, что Мюнхенская конференция безопасности впервые включила Украину в список стран, граждан которых опрашивают для расчета недавно разработанного Мюнхенского индекса безопасности. Ранее в этом списке была Россия. Однако в этом году организаторы решили не проводить опрос россиян из-за репрессий.
Как сообщал Главред, согласно соцопросам, большинство украинцев – 78,5% –оценивают будущее Украины в весьма оптимистичных тонах.
91% респондентов ответили − они не собираются переезжать со своего нынешнего места жительства. А среди тех, кто все собирается, 71% говорят о переезде в пределах Украины (самые популярные ответы – на Запад "страны" и "домой"). И лишь 20% дали ответ – "за границу".
Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал, что 60% жителей страны-агрессора выступают за новое наступление путинской армии на Киев.
При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.
Октябрьский опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) показал, что 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).
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