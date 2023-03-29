"Бавовна" в Мелитополе: рано утром в районе аэродрома прогремели взрывы, оккупанты - в панике

Российские оккупанты уже не отрицают, что это не их ПВО работает, а Вооруженные силы Украины наносят удары.

В Мелитополе рано утром прогремели взрывы / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

Утром в среду, 29 марта, во всех районах временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области были слышны звуки взрывов. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовце и некоторых других окрестных селах исчез свет. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - написал он в Telegram.

Издание РИА Мелитополь сообщило подробности "бавовны". По данным издания, мощные взрывы прогремели около 5.30. В стороне аэродрома после "прилетов" было видно зарево и дым. Всего было нанесено около 10 ударов.

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"Горожане сообщают о том, что локаций, как и в понедельник, было несколько. Жители Юровки сообщают, что после прилетов у них пропало электричество. Пропало электричество также в авиагородке, позже его восстановили. Обесточены также дома в районе железной дороги, в Семеновке, Тамбовце и других селах", - сообщают подписчики.

При этом оккупанты уже не отрицают, что это не их ПВО работает, а ВСУ наносят удары.

"Предварительное попадание было в подстанцию локомотивного депо. Оккупанты подтверждают повреждение и разрушение, но пострадавших вроде бы нет. К слову, у предателей началась паника. В местных чатах они активно обсуждают тему наступления ВСУ и проклинают оккупантов за их дырявую систему ПВО", - говорится в сообщении.

Над Мелитополем было видно зарево / скриншот

Напомним, 27 марта утром во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов. Как уточнил мэр города Иван Федоров, "бавовна" произошла возле кафе "Джокер" возле вражеских казарм. По его данным, пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.

Кроме того, 27 марта во временно оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв в Калининском районе. Над городом виднелся густой столб черного дыма.

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