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"Два сверхмощных взрыва слышал весь город": в Мелитополе ликвидировали базу оккупантов

14 января 2023, 12:56
"Взлетела на воздух" база оккупантов на одном из захваченных заводов. После этого у захватчиков в восточной части города началась паника.
Мелитополь, взрыв
В Мелитополе ликвидировали базу оккупантов/ УНИАН, из откртых источников

В оккупированном Мелитополе на Запорожье была ликвидирована военная база российских оккупантов, которую они обустроили на одном из захваченных заводов.

Два громких взрыва прогремели около 4 часов утра в субботу, 14 января. После этого захватчики начали возню в восточной части города. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Было два сверхмощных взрыва, их слышал весь город. От взрывной волны открыло в некоторых домах окна и двери. И результат этих взрывов – это ликвидация очередной базы оккупантов, которая была расположена в нижней части города", – рассказал Федоров.

Однако это не единственный "хлопок", который "пришел" к российским оккупантам за сутки в Запорожской области. Также утром 14 января были взрывы в районе расположения захватчиков в оккупированном Бердянске. Кроме этого, в указанном городе вечером 13 января взлетело на воздух авто одного из местных топ-гауляйтеров. Коллаборант успел отбежать от автомобиля, и поэтому остался жив.

Также Федоров рассказал, что в ночь на 14 января был ликвидирован пункт дислокации российских военных в Токмаке.

"Собираем детали по потерям оккупантов, пока они собирают вместе ликвидированных военных и обугленную технику", – добавил мэр Мелитополя.

Взрывы в Мелитополе

Напомним, ночью 8 января на военной базе российских войск в районе завода "Гидромаш" в Мелитополе прогремели взрывы. Боеприпасы захватчиков детонировали более часа. Как рассказал мэр города Иван Федоров, дым над расположением оккупантов был виден даже утром.

Позже появились подробности мощных взрывов в Мелитополе. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрывы прогремели на территориях двух предприятий, где оккупанты обустроили свои базы с боекомплектом. Он уточнил, что "хлопок" произошел в ночь на 8 января на "Гидромаше" и "Мелитополь компрессор".

Оккупанты после этого вывезли с завода, где произошел взрыв, остатки уничтоженной обгоревшей техники. Сообщалось, что от цеха, где хранились боеприпасы оккупантов, остались лишь руины. По состоянию на утро среды, 11 января, захватчики продолжали разгребать завалы и вывозить сгоревшую технику.

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