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"Уничтожить Путина – вопрос недели": у диктатора есть единственная возможность спастись – политолог

14 января 2023, 11:28
Когда Путин проиграет войну и потеряет власть, его не сможет защитить от Запада ни одна страна, кроме Китая.
Владимир Путин, Михаил Шейтельман
У диктатора РФ осталась единственная возможность спастись, считает политолог Шейтельман/ сайт Кремля, скрин

У российского диктатора Владимира Путина еще есть возможность спастись, сохранить свои жизни и свободу, если он сейчас капитулирует в обмен на западные гарантии безопасности. Если он этого не сделает, после поражения в войне его безопасность уже никто не гарантирует.

После поражения Путину не помогут попытки спрятаться в других странах – тогда Западу будет достаточно и одной недели, чтобы его найти и ликвидировать. Такое мнение высказал публицист и политолог Михаил Шейтельман в интервью ТСН.uа.

"У него есть еще пока возможность и шанс разменять свой иммунитет в международном плане на что-то, если сейчас он капитулирует, уйдет от власти... Если предложить, например, американцам, что они сохраняют жизнь Путина, отказываются от его преследования в обмен, то на такое пока пойдут. Дальше может уже и нет. Это единственная возможность", — считает Шейтельман.

Он подчеркнул, что Путину негде будет спрятаться после поражения в войне и потери власти в РФ. По словам политолога, единственная страна, которая в таком случае могла бы дать российскому диктатору какие-то гарантии неприкосновенности – это Китай. В западных странах глава Кремля точно прятаться не будет, а у других государств нет инструментов для того, чтобы гарантировать Путину неприкосновенность.

"Он поедет в Индию, Индии завтра скажут – выдайте Путина, или против вас эмбарго. Конечно она выдаст в ту же секунду или продаст за деньги", – говорит Шейтельман.

Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман – политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Также он добавляет, что спрятаться в Венесуэле или другой стране, где действует частная военная компания "Вагнера", диктатору РФ тоже не удастся. Ведь после поражения в войне и потери Путиным власти ЧВК "Вагнера" уже просто не будет действовать. Шейтельман провел параллели с распадом СССР и напомнил, что после распада Советского Союза упали почти все режимы, которые он поставил по миру.

"Уничтожить Путина, поймать его в Центральноафриканской республике для западных сил, когда у него нет ядерной кнопки – это вопрос недели", – добавил эксперт.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что в мире уже увидели всю токсичность российского диктатора Владимира Путина. Все государства понимают, что от него нужно дистанцироваться. Это начал делать даже Китай.

Также ранее сообщалось, что в России разгораются внутренние междоусобицы между военными командирами. Российский диктатор Владимир Путин пытается это обуздать перестановкой командования армией оккупантов. Однако на самом деле это ничего изменить уже не может. Об этом заявляют западные аналитики, сообщает Politico.

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