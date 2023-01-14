"Возможен массированный удар баллистическими ракетами с 12:00": украинцев предупредили об опасности

Оккупанты могут атаковать Украину с воздуха, в частности, баллистикой.

Оккупанты могут сегодня нанести массированный ракетный удар, в частности, баллистическими ракетами/ Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты могут массово атаковать Украину ракетами в субботу, 14 января. Масштабная тревога может быть объявлена с 12:00.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram. Он отмечает, что противник может ударить, в частности, баллистическими ракетами.

Табурец призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и быть в безопасном месте.

"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00. Поэтому не пренебрегайте предупреждающими сигналами! Будьте в максимально безопасном месте!", – написал он.

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Ракетный удар по Киеву

Страна-агрессор РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. Были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Сообщалось, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Также мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию, после этого возник пожар на нежилом объекте.

Также во время ракетной атаки было попадание в жилую застройку в селе Копылов в Киевской области. Председатель Киевской ОВА сообщил, что было повреждено 18 частных домов, у них повреждены крыши и окна.

О пострадавших в результате утренней ракетной атаки РФ пока не сообщалось.

Напомним, утром в субботу, 14 января, на Киевщине прогремела серия взрывов. Их было слышно в Киеве со стороны нескольких населенных пунктов, расположенных вблизи. Местные жители слышали их около 6 часов утра.

В ВСУ опровергли фейк, который начали разгонять российские пропагандисты, о якобы наступлении с севера. После этого глава Киевской ОВА сообщил, что утром 14 января на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было возгорание. На месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

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