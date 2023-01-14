Путин готовит Россию к военному положению и длительной войне против Украины – ГУР

В стране-оккупанте России проводят мероприятия, направленные на создание условий для проведения операций, спланированных в начале войны против Украины.

Путин готовит Россию к затяжной войне против Украины - ГУР / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Запущенные директором Кремля Владимиром Путиным действия агрессора России, направленные на изменения работы экономики и военно-промышленного комплекса, указывают на подготовку к переводу страны в режим военного положения и ведению длительной войны против Украины. Москва пытается создать условия для проведения тех оккупационных операций, которые не удалось реализовать в начале полномасштабной военной агрессии. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ГУР, запущенные диктатором РФ Владимиром Путиным мероприятия по реорганизации экономики и ВПК государства указывают на то, что страну готовят к переводу в режим военного положения.

"Проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение", - отметили в разведке.

По данным разведчиков, назначение главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим войсками оккупантов в Украине также указывает на создание в России условий для реализации запланированных военных операций, которые оккупантам не удалось реализовать в начале полномасштабного военного вторжения.

"Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны", - подчеркнули в ГУР Минобороны Украины.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что страна-оккупант Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк.

По словам чиновника, у Москвы больше нет ресурсов, чтобы затягивать войну. Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца.

Замначальника Главного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что, согласно прогнозам, оккупанты РФ в ближайшее время могут попытаться полностью захватить всю Донецкую область. После этого россияне, вероятно, осуществят попытку продвижения в Запорожской области. Также оккупанты по-прежнему способны наносить удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников полагает, что Россия может пойти в новое наступление весной. По его словам, оккупанты способны атаковать с южных и восточных районов, которые ранее были ими захвачены.

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