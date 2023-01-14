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Во власти РФ есть серьезный раскол: Путин ничего не изменит кадровыми перестановками - Politico

14 января 2023, 00:00
Российский диктатор пытается изменить ход войны и усмирить междоусобицы в РФ с помощью перестановок военного командования.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Владимир Путин, Евгений Пригожин / Коллаж фото сайт Кремял, соцсети

В России разгораются внутренние междоусобицы между военными командирами. Российский диктатор Владимир Путин пытается это обуздать перестановкой командования армией оккупантов. Однако на самом деле это ничего изменить уже не может. Об этом заявляют западные аналитики, сообщает Politico.

Путин также надеется, что перестановкой он изменит ситуацию на поле боя. Аналитики называют эту перестановку "игрой в музыкальные пальцы". Они не верят в то, что это сможет изменить ход войны.

Эти кадровые перестановки свидетельствуют лишь о том, что в Кремле происходит внутренняя борьба. Борьбу между Минобороны РФ и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным видно невооруженным глазом. Пригожина не пугают огромные потери армии РФ при попытках захватить Соледар. Он хочет присвоить себе успех в случае вероятного захвата города.

Пригожин вместе с Кадыровым требовали уволить Герасимова, Шойгу и Лапина. Их они обвиняли в провале захвата Киева, который пытались провернуть в первые дни полномасштабной войны. Путин, в свою очередь, повысил Герасимова и Лапина, чтобы "выровнять" этот раскол во власти.

Ранее профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль отмечал, что после ухода от дел российского диктатора Владимира Путина, в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.

Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

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