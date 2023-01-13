Установили новые С-300: оккупанты создают базу под Гомелем

Российские оккупанты занимаются обустройство аэродрома "Зябровка".

Российские оккупанты занимаются обустройство аэродрома "Зябровка" / Википедия

Русские оккупанты обустраивают аэродром под Гомелем. Они будут использовать его для боевых задач. Об этом заявило Зеркало недели, ссылаясь на спутниковые снимки.

На территории аэропорта "Зябровка" россияне установили новые комплексы С-300. Следует отметить, что в прошлом месяце их там не было.

Также оккупанты сделали две искусственные возвышенности и насыпь для радаров раннего предупреждения или управления военными действиями.

"Свежие следы шин и инженерная техника свидетельствуют о продолжении строительства военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

29 декабря утром Telegram-канал Mash сообщил, что в Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс.

"Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", - говорится в сообщении.

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