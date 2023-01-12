Пригожин может "подсидеть" Путина и диктатор это понимает - бывший британский разведчик

Евгений Пригожин может стать главным преемником Владимира Путина.

Пригожин может стать преемником Путина / Коллаж фото сайт Кремля, соцсети

Главарь наемников из ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается достичь каких-то успехов на фронте. Ему важно акцентировать внимание на то, что этих успехов якобы самостоятельно добиваются именно "вагнеровцы".

Все дело в том, что Пригожин может стать главным преемником российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил бывший сотрудник британской военной разведки Филип Инграм, сообщает Sky News.

Он убежден, что это замечаете и сам "директор России". Именно с этим могло быть связано назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на должность руководителя "спецоперации". Таким образом диктатор хотел увеличить роль Минобороны РФ и уменьшить роль Пригожина.

У Пригожина есть прямая связь с Путиным. Инграм считает, что его задачей изначально была работа под военным командованием, но сейчас он поступает по-своему. Пригожина можно назвать "темной лошадкой" в РФ.

"Он берет на себя ответственность в самых разных областях. По сообщениям, он также является потенциальным преемником Путина в случае его выдвижения - и он открыто критикует как Сергея Шойгу, так и Герасимова", - объяснил бывший разведчик.

Напомним, военный эксперт Петр Черник убежден, что единственной мотивацией Пригожина в захвате Соледара и Бахмута является то, что он хочет утереть нос министру обороны РФ. Пригожин хочет показать, что "Шойгу никто и звать его никак".

Аналитики Института изучения войны считают, что Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию вагнеровцев. Часто в своих заявлениях он указывает, что якобы только наемники принимали участие в той или иной операции.

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