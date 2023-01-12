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"Хочет быть хозяином РФ": эксперт о важности Соледара и почему за него уцепился Пригожин

12 января 2023, 05:10
Главарь вагнеровцев Пригожин возможным захватом Соледара хочет утереть нос министру обороны РФ.
Сергей Череватый, Соледар
Почему РФ пытается захватить Соледар / Коллаж фото facebook.com/sergij cerevatij

Российские оккупанты, среди которых и "вагнеровцы", пытаются штурмовать Соледар в Донецкой области. Они хотят захватить город любой ценой. Главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин лично хочет добиться этого захвата, чтобы утереть нос министру обороны РФ и показать ему, что "Шойгу никто и звать его никак". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Война между башнями Кремля обостряется, Пригожин уже чувствует себя независимой, серьезной политической силой, и хорошо понимает, что в потенциальном противостоянии за власть Шойгу является его самым опасным конкурентом. То есть Пригожин таким образом усиливает свое политическое реноме", - сказал Черник.

Эксперт убежден, что Пригожин хочет всем показать, что он со своими наемниками может стать "главным хозяином в России".

Также Соледар важен для россиян с тактической точки зрения. Город имеет удобный рельеф, к тому же он расположен на высотах. Если оккупанты полностью захватят город, то они смогут наносить артиллерийские удары по украинским территориям на расстоянии от 15 до 30 или даже 50 километров.

"Соледар – это командная высота. Не говоря уже о том, что город – экономически лакомый кусок, ведь в Соледаре едва ли не самые большие в мире запасы соли. При чем речь идет не только о поваренную соль, там есть разные соляные соединения, которые используются в промышленности. Поскольку впереди большой электрический свет, то определенные соляные соединения могут использоваться для изготовления литий-ионных батарей. А это – миллиарды долларов прибыли", - объяснил эксперт.

Черник пока не может спрогнозировать, куда именно оккупанты перебросят свои силы после возможного захвата Соледара. Однако он напомнил о том, что Путин не отказался от цели захватить всю Донецкую область.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится – туда будут переброшены дополнительные силы. Президент подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

Другие новости:

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