"Поселка уже не существует": оккупанты уничтожили Белогоровку, но ВСУ продвигаются вперед – Гайдай

Украинские военные контрнаступают в направлении Кременной и Сватово в Луганской области.

Украинские военные контрнаступают в Луганской области / Коллаж фото УНИАН, t.me/luhanskaVTSA

Украинские военные продвигаются вперед в Луганской области. ВСУ контрнаступают в направлении Кременной и Сватово. Об этом во время брифинга заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Однако он добавил, что оккупанты подготовились, и мощного прорыва там не будет.

"На Сватовском и Кременском направлениях успех на стороне украинской армии. Постепенно шаг за шагом они освобождают Луганщину, проходит деоккупация. Понемногу продвигаются наши войска. Не надо ожидать там мощного прорыва, потому что российские войска успели подготовить оборонные сооружения и тщательно всю территорию заминировать", - сказал Гайдай.

Он также акцентировал внимание на том, что в направлении Белогоровки ведутся тяжелые бои. Враг ежедневно стирает с лица земли этот населенный пункт. Они начали жестко бить по Белогоровке из артиллерии, танков, авиации и ракетных установок после неудачной операции по захвату населенного пункта.

"На сегодняшний день, к сожалению, Белогоровки уже не существует как поселка. Там идут серьезные боевые действия. Там наши Силы обороны держат позиции. Они даже немного улучшили их и не дают наступать оккупационным войскам", - рассказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее рассказал, что силы обороны Украины продолжают постепенно освобождать регион. По его словам, оккупанты проседают на направлении Сватово-Кременная, поэтому перебрасывают туда силы с Бахмутского направления.

Также Гайдай сообщал, что продвижение ВСУ в Луганской области идет сложно, однако украинские войска уничтожают силы и средства оккупантов. Пленные российские военные говорят, что в их рядах есть случаи показательных расстрелов за отказ идти в атаку без должного снаряжения.

10 января Гайдай сказал, что оккупанты России усиливаются на направлении Кременная-Сватово. Захватчики опасаются наступления ВСУ и перебрасили туда несколько подразделений десантников и танки.

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